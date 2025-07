Herança gastronômica: filha de Ana Maria Braga se torna cozinheira na internet

Filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis compartilha receitas sobre seu estilo de vida e fãs fazem ligação com a mãe dela, que é um ícone da gastronomia na TV

Filha da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis mostra que está seguindo os passos da mãe quando o assunto é a paixão pela culinária. Ana Maria é nacionalmente conhecida por ensinar receitas na TV e, agora, sua filha lança um canal no YouTube com receitas. No entanto, a filha deu o seu toque especial ao ramo de negócio da mãe.

Enquanto Ana Maria Braga ensina as receitas populares no programa Mais Você, da TV Globo, a filha dela leva seus dotes culinários para a internet com pratos que trazem sua filosofia de vida. Recentemente, Mariana começou o canal Cozinha de Sri Krsna, no qual ensina receitas védicas. Este tipo de receitas segue a alimentação ayurvédica, que busca equilibrar o corpo com alimentos de acordo com as características individuais das pessoas a partir da filosofia indiana.

Em um post nas redes sociais, Mariana celebrou o sucesso do seu projeto na internet. "Cozinha de Sri Krsna começou sem muita pretensão, após um ao vivo aqui no Insta ter feito um grande sucesso em visualizações e comentários. Uma leve discussão entre o casal apimentou a jornada das opiniões e o paneer provou seu sucesso ancestral. Pela limitação natural desta plataforma tomei a coragem e segui o conselho do Badarik para abrir um canal no Youtube. Até então tinha usado o canal em questão apenas para administração da execução dos vídeos do Salão Maternar, que são exclusivos dos que assinaram sua participação", disse ela.

E completou: "O caso é que adoramos partilhar nossas receitas pois nos estimula a aprender novas receitas. Lá tenho conhecido gente muito bacana de todo o mundo e isso me faz ter mais ganas de seguir em pesquisa e bem aventurança. À todos que já estiveram por lá, nosso muito obrigada. Com o ritmo da família em andamento temos conseguido gravar e postar mais vídeos e nos alegrarmos com as histórias que chegam do lado daí. Se você ainda não foi lá ainda nos encontrará como Cozinha de Sri Krsna".

