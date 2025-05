Henrique Fogaça abre a intimidade ao falar de paternidade: 'Sou criança também'

Em entrevista à CARAS Brasil, Henrique Fogaça adianta novidades da nova edição do Masterchef Brasil e faz confissão ao falar de paternidade

Henrique Fogaça (51) está em contagem regressiva para estreia da 12ª temporada do Masterchef Brasil. Com mais de uma década no ar, o programa chega para sua nova temporada na próxima terça-feira, 27, às 22h30 na Band. Em entrevista à CARAS Brasil, o chef revela detalhes da nova fase do reality e abre o coração ao falar de paternidade.

Henrique Fogaça garante que a 12ª edição chega com participantes cheios de vontade para disputar o grande prêmio. O chef de cozinha adianta as novidades:"Caos, tensão e muita pressão, porque é o MasterChef. Cada ano tem provas diferentes, tem algumas provas clássicas que se repetem. A dinâmica do programa tem coisas novas também, mas esse ano tem a galera bem preparada e as provas bem diferentes", confessa.

Uma das principais novidades é a ausência de Ana Paula Padrão (59) no comando do reality. O programa ficará sem apresentador e adotará em 2025 o modelo internacional, com os jurados comandando os trabalhos. Fogaça fala sobre a mudança: "É a mesma coisa, [estou] do jeito que eu sou".

o Masterchef Brasil chega para sua nova temporada na próxima terça-feira, 27, às 22h30 na Band/ Foto: Melissa Haidar/Band

AMIGO, MAS EXIGENTE

Fogaça é conhecido pelos seu trabalho no Masterchef Brasil e também pela sua gastronomia, onde exalta a cultura brasileira e gerencia restaurantes renomados. Além da cozinha, Henrique também é pai de Olívia, João e Maria Letícia.

O chef abre a intimidade ao falar de paternidade e as transformações em sua vida após o nascimento dos filhos: "Eu sou criança também. Tenho idade mental de nove anos, doze, cinco às vezes. Então, entro na na vibe, brinco com os meus filhos. Quando eu estou junto, a gente viaja, programa coisas, mas também sou exigente, eu cobro", finaliza o chef de cozinha Henrique Fogaça.

