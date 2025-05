Helena Rizzo confessa qual o maior desafio do Masterchef Brasil: 'Eu acho'

Helena Rizzo retorna para mais uma temporada do Masterchef Brasil; em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre o programa e revela maior desafio

Helena Rizzo (47) está em contagem regressiva para estreia da 12ª temporada do Masterchef Brasil. Com mais de uma década no ar, o programa chega para sua nova temporada na próxima terça-feira, 27, às 22h30 na Band. Em entrevista à CARAS Brasil, a chef de cozinha fala sobre mais uma edição e confessa qual o maior desafio: "Eu acho".

Ao contrário dos outros jurados, que estão no Masterchef Brasil desde a primeira edição, Helena Rizzo ingressou no programa em 2021. A chef de cozinha relembra início no reality e avalia sua trajetória como jurada.

"Quando a gente vai para uma coisa nova, a gente idealiza um pouco, cria expectativas e aos poucos tu vai vendo que [...] a coisa vai fluída. É uma imersão para gente também gravar o MasterChef. A gente está de verdade aqui fazendo, dando opinião, passando as nossas percepções mais verdadeiras", analisa.

Masterchef Brasil chega para sua nova temporada na próxima terça-feira, 27, às 22h30 na Band/ Foto: Melissa Haidar/Band

QUAL O MAIOR DESAFIO?

Segundo a jurada do Masterchef Brasil, o maior desafio da competição é os participantes não saberem antecipadamente qual será a prova do episódio . Helena Rizzo reforça que o programa é muito autêncio e real, o que aumenta a pressão e a dificuldade da competição.

"Eu acho que essa coisa deles não saberem o que vão cozinhar. Deles não saberem o que vai ser a prova e terem que pensar muito rápido e se organizarem com a compra dos ingredientes, com os processos. Eu acho que isso é o mais [desafio], é o que me daria mais pânico, eu acho", finaliza a chef de cozinha.

