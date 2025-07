Há 30 anos, autor da TV Globo foi internado por causa de novela; Saiba quem é

Com prazo apertado para cumprir, a novela Quatro por Quatro entrou no ar quase sem nenhum planejamento e levou seu criador ao hospital; Entenda a história

Em outubro de 1994, estreou na TV Globo, no horário das sete horas, a novela ‘Quatro por Quatro’. Sucesso estrondoso com o público, a novela substituiu a popular trama de ‘A Viagem’, porém esse não era o plano original da emissora ou de seu criador.

Criada por Carlos Lombardi, com colaboração de Maurício Arruda e Ronaldo Santos e direção de Ricardo Waddington, os bastidores de ‘Quatro por Quatro’ foram marcados por brigas, trocas de elenco e acontecimentos inusitados que começaram no momento de sua criação.

Em entrevista ao NaTelinha, Carlos Lombardi revelou que a novela foi feita em tempo recorde porque a trama que estava originalmente agendada para entrar no ar havia sido cancelada. O autor recebeu um convite de Mário Lúcio Vaz para ir ao Rio de Janeiro mostrar os planos para sua próxima novela, que deveria ser entregue em março do ano seguinte, e saiu da reunião com uma surpresa: a aprovação do projeto para início imediato.

Lombardi, ainda no processo inicial de criação, apresentou apenas um rascunho do que se tornaria o sucesso conhecido pelo público brasileiro. O material possuía apenas 15 personagens definidos, por volta de 10 páginas de argumento curto escritas e não tinha qualquer tipo de sinopse criada. Essas ideias, no entanto, foram suficientes para a aprovação do projeto e a decisão de que aquela seria a próxima novela das sete, que entraria no ar em apenas 56 dias.

O autor recebeu o aviso de que poderia pular a sinopse ou outros processos necessários em outras circunstâncias para começar a escrever os capítulos iniciais. Ele tentou protestar, mas teve os argumentos rejeitados por Mário Vaz que o afirmou maluco o suficiente para escrever a novela a tempo.

Quatro por Quatro estreou com apenas 17 capítulos escritos e em meio a uma constante correria para impedir que os capítulos fossem atrasados — problema que durou por toda a sua produção. “Na segunda da estreia, gravávamos cenas para o capítulo 4, da quinta-feira. E a novela seguiu atrasada do início ao fim,” contou o autor.

A promessa de uma novela mais curta, devido ao seu prazo apertado, não foi cumprida. O autor relatou que a trama duplicou de tamanho a pedido da emissora e passou de 120 para 233 capítulos. Após a entrega do último capítulo, Lombardi relata ter sido levado ao hospital com desidratação, lumbago, ansiedade, gripe e “tudo o que tinha direito para quem tinha corrido uma maratona.”

“Mesmo que da metade para o fim da novela meu único objetivo era sair vivo daquela maratona, foi uma novela que me deu muito prazer e da qual tenho saudades,” concluiu Carlos. “Mas foi, antes de mais nada, uma prova que anjo da guarda existe.”

