Guilherme Leicam surpreende ao errar pergunta fácil no Passa ou Repassa

Neste domingo, 6, o ator Guilherme Leicam participou do Passa ou Repassa, quadro do programa Domingo Legal, do SBT, e acabou errando uma pergunta considerada muito fácil.

Durante a brincadeira, o artista enfrentou o cantor David Cardoso e levou uma torta na cara ao errar a resposta de uma pergunta feita por Celso Portiolli.

"Qual letra é o símbolo da operação matemática conhecida como multiplicação?", questionou o apresentador. Leicam apertou o botão mais rápido, mas não sabia a resposta. "É letra, né? M? Desculpa, gente", falou o ator. "É o X", informou Portiolli.

O ator Guilherme Leicam estava no time azul ao lado das cantoras Pocah e Lexa. Já o cantor David Cardoso estava no time amarelo ao lado da cantora Wenny e do ator Theo Becker.

Ainda durante o programa, Lexa não segurou a emoção após receber uma mensagem de fé e esperança do Padre Marcelo Rossi. Ao encontrar com a artista no palco, o religioso a surpreendeu com um recado. "Você sabe, né? Vai chegar a hora de ter novamente, tá? E vai até o fim", disse ele para a famosa, que abaixou a cabeça e começou a chorar.

Guilherme Leicam desabafa após ganhar 10 kg

O ator Guilherme Leicam falou mais uma vez sobre a mudança de sua aparência após ganhar cerca de 10 kg. Em sua rede social, o ex-Malhação já havia desabafado sobre as críticas que andou recebendo e agora, em entrevista ao O Globo, ele apontou alguns motivos que o fizeram ficar diferente.

Por ter aparecido muito jovem na televisão, o artista comentou que atualmente está com 33 anos e já se passaram 10 anos desde sua primeira aparição. Além desse ponto, Guilherme falou que ganhou os 10 kg após perder o seu pai e se afastar das redes sociais para viver o luto em paz.

"As pessoas têm na cabeça a imagem da última vez que elas me viram. Quem me viu há dez anos, quando eu tinha uns 23 anos, vai notar a diferença de um cara que está com 33. A gente muda mesmo (...). Este ano eu perdi meu pai e essa falta me colocou de certa forma para baixo. Demorou até eu me reerguer novamente, perceber que preciso projetar uma vida para frente e não ficar só vivendo com saudade dele. Ali eu ganhei quase 10 kg e realmente sumi das redes sociais", contou na ocasião. Veja o relato completo!

