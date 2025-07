Gretchen revela verdadeiro motivo para ter desistido do Power Couple

Na reta final do Power Couple, Gretchen abriu o jogo e contou por que ela e o marido decidiram sair do reality de casais: 'Não existe mais'

A cantora Gretchen usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 10, para conversar com o público a respeito de sua desistência do 'Power Couple Brasil', reality show de casais da Record. Em maio deste ano, a artista e o marido, Esdras de Souza, surpreenderam o público ao decidirem deixar o confinamento.

Na época, Gretchen contou que os dois já não estavam satisfeitos com o programa e, por isso, pediram para sair. Agora, com o reality em sua reta final, a cantora abriu o jogo e revelou o que de fato os motivou a desistir da competição.

De acordo com a famosa, questões de saúde mental foram cruciais para que eles deixassem o Power Couple. Gretchen explicou que tanto ela quanto Esdras foram diagnosticados com ansiedade e início de depressão assim que saíram do confinamento. Atualmente, os dois estão em tratamento.

"Hoje é a final do programa e eu quero me colocar em alguns posicionamentos que eu não quis fazer antes porque não seriam viáveis, para não interferir no resultado. Ai a Gretchen arregou, a Gretchen saiu, desistiu mais uma vez… Gente, todo mundo é passível de ter um problema de saúde mental ", iniciou ela, ressaltando que o objetivo do casal era permanecer no jogo até o final.

"Ninguém entra num jogo para sair. E nós queríamos participar do programa como todo mundo participou. Porém, no decorrer do programa, fomos tendo problemas em relação à saúde mental. Ao convívio, as pessoas… porque aquela Gretchen que vocês esperavam, agressiva e briguenta, ela não existe mais. Eu amadureci, envelheci, não tenho mais 40, 50 anos ", continuou.

Em seguida, Gretchen afirmou que sua prioridade atualmente é apenas sua saúde mental, física e espiritual. "Quando nós saímos do programa, saímos pela nossa saúde mental. Estávamos tendo problemas em não suportar a pressão psicológica que estava acontecendo lá dentro. Quero dizer para vocês que, em decorrência do programa, estamos os dois [ela e o marido] fazendo tratamento psicológico ", disse ela.

"Recebemos muitas notícias que não esperávamos, coisas maldosas e mentirosas ao nosso respeito. Só estamos nos cuidando, que é o que importa. Queremos nos cuidar para termos uma vida saudável e boa. Eu, com ansiedade e um começo de depressão. Meu marido também, que já fazia tratamento. Graças a Deus estamos superbem ", completou Gretchen.

Confira o relato completo de Gretchen:

Gretchen diz que quase teve AVC no Power Couple

Em maio deste ano, mês em que Gretchen e Esdras de Souza desistiram do Power Couple Brasil, a cantora revelou que quase teve um AVC dentro do reality show por conta de seu nervosismo. A famosa explicou que a volta de Caroline e Radamés foi a gota d'água para sua decisão de sair do programa e deu detalhes de como o casal a tirava do sério.

"As minhas mãos começaram a travar, eu estava à beira de ter um AVC. Eu não quis nem que a produção soubesse. Eu não disse nem para o meu marido, não disse para as pessoas da casa. Eu preferi sair do programa!", disse ela, na época; confira mais detalhes!

