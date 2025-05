Gretchen quer desistir do Power Couple Brasil. Entenda o motivo

Confinada no Power Couple Brasil, Gretchen perde a paciência e diz que vai pedir para sair: ‘Não vou conviver'

A cantora Gretchen ameaçou desistir do reality show Power Couple Brasil, da Record TV. Ela está confinada no programa ao lado do marido, Esdras Souza, e ficou abalada após a noite de eliminação da semana.

Gretchen contou que pensa em pedir para sair porque não vai conseguir conviver com o casal Talita e Pessina, que sobreviveram à eliminação. Em uma conversa com seu marido, a cantora afirmou: “Nós estamos fora. Não fico com eles aqui. Essa era a história. Se eles voltassem, a gente ia embora. Eu tinha dito”.

Então, ela começou a se despedir dos colegas. “Não fico, está resolvido. Já vou falar. Nós resolvemos que se eles voltassem, a gente ia embora. Eu não vou conviver com essa pessoa. Não vou aceitar o mínimo de provocação mais. Acabou”, comentou.

No entanto, o clima de desistência durou pouco. Momentos depois, ela ficou mais calma e decidiu permanecer no reality.

Desde quando Gretchen e Esdras de Souza são casados?

Gretchen e Esdras de Souza oficializaram sua união em uma cerimônia realizada em um clube náutico em Belém, no Pará. O casamento aconteceu no dia 30 de setembro de 2020, data que também marca o aniversário de Esdras, que agora tem 48 anos. Desde então, o casal renovou seus votos três vezes: em 2022, 2023 e, mais recentemente, em 2024, durante o Rock in Rio.

Gretchen rebate comentário sobre etarismo

Recentemente, Gretchen se pronunciou novamente sobre a onda de críticas negativas que recebe a respeito de sua aparência. Em uma live feita em seu perfil oficial, a famosa explicou que bloqueou uma internauta que se dizia 'fã' após se deparar com um comentário maldoso.

Na ocasião, o seguidor teria disparado um comentário etarista ao mencionar a idade de Gretchen. "Teve uma que falou assim: 'Pela idade que ela tem, até que ela está bem. Mas eu sou sua fã, te amo'. Me ama coisa nenhuma! Morre de inveja de mim. Morre de inveja de eu estar com quase 70 anos e estar bem do jeito que eu estou: ter as pernas que eu tenho, ter a barriguinha batida que eu tenho...", declarou. Confira!

