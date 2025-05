Gretchen confessa estratégia após desistir do Power Couple: 'Era a minha jogada'

Gretchen desistiu do Power Couple; em entrevista à CARAS Brasil, a artista abre o jogo sobre a saída e revela se participaria de outro reality

A cantora Gretchen e o marido, Esdras de Souza, surpreenderam o público ao anunciarem a desistência do 'Power Couple Brasil 7', reality show de casais da Record TV. Os dois decidiram sair do confinamento na madrugada desta sexta-feira, 23, logo após o resultado da quarta DR da edição, que eliminou Francine e Júnior.

Em entrevista à CARAS Brasil, Gretchen afirma não ter arrependimento de participar do Power Couple e classifica a trajetória como positiva. Muitos internautas apontaram que a desistência da cantora foi uma forma de estratégia para não ser eliminida na votação do público, porém ela responde.

"Eu não preciso de estratégia para ser eliminada. Se eu quisesse, eu ia para DR seria eliminada. Aliás, esta era a minha jogada. Eu, essa semana, ia fazer com que a prova de casais eu perdesse para que eu fosse para DR e ia pedir para o público me tirar, porque eu não queria mais ficar, porém nós preferimos desistir e não esperar mais uma semana", confessa.

Em nota enviada ao Portal LeoDias, a equipe do casal informou que os dois já estavam insatisfeitos com o reality show há algum tempo. Sem entrar em muitos detalhes, Gretchen fala sobre sua desistência do Power Couple Brasil.

"Foi pensada, repensada, foi uma decisão tomada junto com o meu marido. Nós, na verdade, esperamos o resultado de ontem. Nós sabíamos que se a Francine voltasse, nós ficaríamos com certeza. Se o Radamés voltasse, nós não iríamos querer ter embates, brigas, agressões verbais, que era tudo que eles faziam", afirma.

SE APROVEITAVAM DO PRESTÍGIO

Gretchen durante a participação no reality sempre deixou claro seu incômodo com provocações. Fora do jogo, a cantora declara: "É lógico que alguns participantes provocavam para ter brigas, para aparecer, para poder aproveitar do meu engajamento, do meu nome, da minha popularidade, para poder estarem bem no reality".

A artista revela se aceitaria participar de outro reality: "Não sei se eu aceitaria. A gente nunca pode dizer nunca, mas a gente tá aí para isso, para ver o que acontece", finaliza a cantora Gretchen em entrevista à CARAS Brasil.

