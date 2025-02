Globo se pronuncia após incêndio atingir cidade cenográfica da novela das sete

Bombeiros estão nos Estúdios Globo para combater as chamas

Um incêndio de grandes proporções atinge a cidade cenográfica de Dona de Mim, a próxima novela das sete, na tarde desta terça-feira, 18. De acordo com apuração da CARAS Brasil, as chamas tomaram conta da estrutura montada para as gravações da novela -- o princípio de tudo ainda é desconhecido.

Profissionais do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros foram acionados e chegaram rápido ao local. Com o apoio da Brigada da Globo, estão em trabalho conjunto para combater as chamas. Não há feridos, e apenas pessoas que trabalham no combate ao fogo estão autorizadas a ficar nas proimidades do local.

De acordo com a Globo à CARAS, não há gravação no local prevista para hoje, o que tornou a situação menos grave. Ainda não é possível afirmar se a situação está sob controle.

Dona de Mim é a próxima novela das 7, prevista para estrear no dia 25 de abril, substituindo Volta por Cima. A trama escrita por Rosane Svartman (55) será protagonizada por Clara Moneke (26). Tony Ramos(76) e Juan Paiva (26) também foram confirmados no elenco.

VEJA COMUNICADO NA ÍNTEGRA:

"Incêndio sem feridos em cenário da novela Dona de Mim

Está sendo combatido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Brigada da Globo, um incêndio na cidade cenográfica de Dona de Mim, próxima novela das sete da TV Globo, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Não havia gravação no local no momento e não há feridos."