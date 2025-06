Globo muda horário do Domingão e Fantástico neste domingo; veja como ficou

Com três partidas de jogo de futebol na grade da programação, Globo muda o horário do Domingão e do Fantástico neste domingo, 15; saiba mais

Neste domingo, 15, a programação da globo foi alterada por conta de três partidas de futebol. As atrações, Domingão Com o Huck e Fantástico, acabaram sofrendo uma mudança de horários e serão exibidas de maneira diferente do usual.

Entre as modificações, o programa comandado por Luciano Huck será dividido em dois blocos. O primeiro das 14h35 às 15h30 e o segundo das 18h05 às 18h40 , para dar espaço aos jogos. Após o segundo bloco acabar, a emissora exibirá a partida entre Palmeiras e Porto às 18h40.

Antes deste jogo, a Globo passará a partida de PSG e Atlético de Madrid às 15h30 . O último jogo do dia será entre Botafogo e Seattle Sounders às 23h . Por isso, o Fantástico também terá seu horário modificado. O programa de Maju Coutinho e Poliana Abritta será exibido a partir das 21h05 até começar a última partida do dia.

Valores dos salários de Maju Coutinho e Poliana Abritta são revelados por colunista

As apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta comandam o programa Fantástico, da Globo, nas noites de domingo. Estrelas do horário nobre da emissora carioca, as duas embolsam uma fortuna para as funções.

De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, Maju recebe o valor de R$ 400 mil por mês para ser apresentadora do Fantástico. Enquanto isso, Poliana, que está há mais tempo na função, recebe o salário de R$ 800 mil por mês.

Vale lembrar que Poliana está no Fantástico desde 2014 e Maju entrou na atração em 2021.

Luciano Huck para gravação para atender a filha

O apresentador Luciano Huck mostrou que prioriza a família até quando está trabalhando. Mais uma vez, o famoso atendeu a uma ligação de um dos filhos enquanto estava gravando seu programa e encantou ao surgir falando com a caçula, Eva Huck, no celular.

Em sua rede social, o comunicador postou um vídeo do momento e comentou que não deixa de atender seus herdeiros e a esposa, Angélica. Enquanto estava gravando o quadro, Quem Quer Ser Um Milionário, ele recebeu a chamada da menina.