Globo define estreia do Estrela da Casa com novo formato e mentor; saiba mais

A Globo anunciou nesta quinta-feira (17) a data de estreia do reality show musical 'Estrela da Casa', comandando por Ana Clara; confira!

O reality show Estrela da Casa já tem data definida para voltar ao ar e promete ainda mais emoção, música e talento nas noites da Globo. Nesta quinta-feira, 17, a emissora anunciou que a nova temporada da atração, apresentada por Ana Clara, estreia no dia 25 de agosto, logo após Vale Tudo, trazendo mudanças importantes no formato e grandes novidades para o público.

Além da tradicional competição entre novos talentos da música, este ano o programa contará com a estreia de Michel Teló como mentor. O cantor acompanhará de perto a trajetória dos 14 participantes, ajudando a lapidar habilidades e inspirando os candidatos em sua caminhada rumo ao estrelato.

Participações semanais e novo júri técnico marcam a temporada

Uma das grandes mudanças da nova edição é que todos os participantes farão apresentações semanais nos chamados "Festivais", eventos que prometem agitar o público com performances ao vivo e cheias de energia. Para enriquecer ainda mais a experiência, o programa terá um júri técnico fixo, que oferecerá análises detalhadas e técnicas de cada apresentação. As opiniões dos jurados vão auxiliar o público na hora de votar e decidir quem continua na disputa.

Para aquecer o clima antes da estreia, o Estrela da Casa também vai marcar presença em eventos culturais em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Entre os dias 18 de julho e 3 de agosto, o programa estará em festivais como a Expofavela, em Belo Horizonte, e o Festival do Rio e o 90's Festival, na capital fluminense.

No estande da Expofavela, o público poderá se sentir uma verdadeira estrela com uma plataforma 360º imersiva, onde cada visitante viverá a experiência de ser um artista por um dia. Já no Rio de Janeiro, quem passar pelos estandes poderá ganhar brindes com a nova identidade visual do programa e participar de desafios musicais ao vivo.

Estrela da Casa é um formato 100% original da Globo, com direção-geral de Aida Silva e Carlo Milani, produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias e direção de gênero assinada por Rodrigo Dourado.

