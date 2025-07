Globo cancela The Masked Singer Brasil após cinco temporadas; relembre os campeões

A Globo anunciou oficialmente o cancelamento do The Masked Singer Brasil após cinco temporadas no ar. Relembre os campeões do reality musical

A Globo anunciou o encerramento oficial doThe Masked Singer Brasil após cinco temporadas no ar. O reality musical exibiu sua última temporada em 2025, com fantasias inspiradas em personagens de novelas em comemoração aos 60 anos da emissora.

A informação foi confirmada pelo canal para a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo. A emissora ainda adiantou que prepara um novo projeto para integrar a grade dominical no início do ano.

O formato, que estreou no Brasil em 2021, consistia em apresentações musicais feitas por celebridades escondidas sob fantasias elaboradas, com jurados e público tentando adivinhar quem estava por trás das máscaras. A atração foi inicialmente apresentada por Ivete Sangalo, que comandou quatro temporadas, e teve Eliana à frente da última edição.

Durante sua passagem pelo programa, Eliana destacou o carinho que recebeu da equipe e do público.“Tudo foi aprendizado, e como eu amo aprender. Os bastidores, a energia boa, a equipe incrível, os jurados maravilhosos... tudo isso estará para sempre em meu coração”, escreveu ao se despedir da temporada nas redes sociais.

Relembre os vencedores do The Masked Singer Brasil

1ª temporada (2021) – Unicórnio ( Priscilla Alcântara )

) 2ª temporada (2022) - Dragão ( David Junior )

) 3ª temporada (2023) - DJ Vitória-Régia ( Flay )

) 4ª temporada (2024) – Bode ( Silvero Pereira )

) 5ª temporada (2025) – Odete Roitman (Diego Martins)

Eliana vai ganhar novo programa na TV Globo

Com o fim do The Masked Singer, Eliana poderá ser vista em uma nova produção na TV em breve. De acordo com informações da coluna Outro Canal, do site F5, divulgada nesta quinta-feira, 3, a artista vai ganhar um programa semanal na Globo em 2026. Ainda sem formato revelado, a atração deve ser exibida aos fins de semana.

Com o projeto em fase de pré-produção, a emissora ainda não decidiu se o programa vai ao ar aos sábados ou aos domingos à tarde. A data ou mês de estreia também não foram revelados.

