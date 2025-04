Globo articula bastidores para impedir saída de Cauã Reymond de 'Vale Tudo'

Em meio a impasse nos bastidores, TV Globo tenta contornar crise e garantir permanência de Cauã Reymond em remake de 'Vale Tudo'

Sendo um dos remakes mais aguardados da Globo, a novela Vale Tudo tem enfrentado algumas polêmicas nos bastidores. Isso porque o relacionamento conturbado entre Cauã Reymond e Bella Campos, protagonistas da trama, acabou respingando diretamente no andamento da produção. Diante do impasse, a emissora tenta contornar a crise e evitar a saída de Cauã do elenco .

Segundo apuração do NaTelinha, uma reunião de emergência com o diretor-executivo dos Estúdios Globo, Amauri Soares, aconteceu na última quinta-feira, 17. O encontro, que contou com acusações de ambos os lados e ânimos exaltados, levou Cauã a cogitar abandonar a novela, alegando que o clima nos bastidores está insustentável

A Globo, por sua vez, tenta contornar a crise e evitar a saída do ator, ressaltando as cláusulas contratuais. Ainda de acordo com o veículo, um novo encontro foi marcado para esta semana, com a missão de colocar um ponto final no impasse. Enquanto isso, a proposta foi que os dois atores refletissem sobre as questões discutidas.

Em meio aos rumores de tensão nos bastidores, Vale Tudo viu sua audiência disparar e conquistou seu melhor desempenho em uma terça-feira desde a estreia. A novela das 9, que já vinha atraindo olhares com a nova versão, ganhou ainda mais atenção do público após as notícias de desentendimentos entre os protagonistas.

Segundo dados do Kantar Ibope, no dia 15 de abril a trama registrou média de 24 pontos, repetindo o desempenho do primeiro capítulo, exibido em 31 de março — até agora, o número mais alto alcançado pela novela. Para efeito de comparação, na terça-feira anterior, dia 8, o folhetim marcou 21 pontos.

Atualmente, Vale Tudo acumula média geral de 22,5 pontos. A expectativa da equipe é que, com a chegada de Odete Roitman, esse número cresça ainda mais.

Enquanto a trama segue conquistando o público com suas reviravoltas, os comentários sobre os supostos desentendimentos fora das câmeras parecem ter dado um empurrãozinho na curiosidade dos telespectadores.

A expectativa em torno da atuação de Bella Campos e Cauã Reymond, mesmo em meio às especulações de conflito, deixou o público ainda mais atento a cada cena protagonizada pela dupla.

