Giovanna Ewbank emociona ao relembrar trajetória na Globo: 'Aprendizados'

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank postou um texto emocionante ao relembrar a sua trajetória na Rede Globo como atriz e apresentadora

Nesta terça-feira, 29, um dia após a festa em comemoração aos 60 anos da Rede Globo, Giovanna Ewbank acordou nostálgica. Em suas redes sociais, a famosa postou diversas fotos e vídeos de seus trabalhos na emissora.

Além disso, Giovanna emocionou os seguidores ao relembrar sua trajetória. "Ontem fui à festa dos 60 anos da Rede Globo e me passou um filme na cabeça! Quanta emoção!!! Foram oito anos contratada e aprendendo, sempre! Celebrar os 60 anos da Globo é, para mim, celebrar também uma trajetória cheia de sonhos realizados, desafios vencidos e aprendizados que me acompanham até hoje. Foi lá que vivi minhas primeiras personagens, me entendi como artista, passei pela saudosa Malhação, que foi sem dúvidas uma escola da televisão vivida em tempo real, desde atuação, noção de câmeras, respeito pela profissão e pelos colegas, entre tantas outras coisas…fiz amigos para uma vida", começou ela.

Em seguida, Giovanna também comentou sobre sua carreira como apresentadora. "Para além das personagens, foi lá também que me descobri apresentadora, abençoada por ninguém menos que o Faustão, que mudou a minha vida em todos os sentidos. Porque foi em uma viagem a trabalho, para uma reportagem do programa dele que tive meu primeiro encontro com a minha filha (essa história vocês já conhecem). No Vídeo Show aprendi o valor da escuta, do improviso e da entrega, no Dança dos Famosos, vivi uma das experiências mais intensas da minha vida. Alguém que achava que não conseguiria passar da primeira fase, chegou nas quartas de finais. Mais um desafio superado! Fora tantos e tantos programas da casa que participei ao longo desses anos".

Para concluir, a famosa agradeceu pelas oportunidades. "Cada etapa, cada conquista, cada tropeço e cada superação construíram quem eu sou. Obrigada, Globo, por ser palco, escola, casa e história. Vocês fazem parte de quem eu sou hoje! Que venham mais 60 anos de emoção para todos nós! Literalmente a festa é sua, nossa e de quem quiser e vier! Vamos celebrar", finalizou.

Carreira

Giovanna Ewbank começou a sua carreira na Rede Globo ao interpretar a Marcinha de Malhação, em 2007. Logo no ano seguinte, a atriz deu vida à Sharon na novela A Favorita. Além disso, Giovanna também atuou em Escrito Nas Estrelas e Joia Rara.

Como apresentadora, Giovanna fez sucesso na TV Globinho (2009) e no Video Show (2015). Como a artista não tem mais contrato fixo com a emissora, ela pode trabalhar para outras plataformas. O último trabalho de Giovanna Ewbank foi como a Juno em A Magia de Aruna, série disponível no Disney+.

Climão?

A apresentadora Giovanna Ewbank e a atriz Giullia Buscacio viveram uma coincidência fashion na noite de segunda-feira, 28. Isso porque as duas foram com o mesmo vestido à festa de 60 anos da Globo.

Elas participaram da plateia de famosos do show especial da emissora e capricharam na escolha do look para brilharem no evento. Porém, elas apareceram com o mesmo modelito azul.

As duas usaram um vestido longo azul claro e brilhante da grife Self-Portrait. O look é feito com lantejoulas azuis e conta com um decote em formato de fechadura. A peça custa cerca de R$ 9 mil na loja.

