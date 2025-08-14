Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso desistem de lua de mel para fazer mudança

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso adiam a lua de mel e mostram bastidores da mudança do apartamento em Jardins, SP: "Olha a minha lua de mel aqui"

A segunda lua de mel de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso ficou para depois. Em vídeos publicados no Instagram nesta quinta‑feira, 14, a apresentadora mostrou que, em vez de embarcar para um destino paradisíaco, o casal está envolvido na mudança do apartamento em São Paulo.

“Ai, Giovanna, e a lua de mel? Olha a minha lua de mel aqui, óh! Fazendo mudança da casa de São Paulo”, disse. Na sequência, brincou com a situação enquanto mostrava o ator : “Maior lua de mel, hein! Não é? Fazendo mudança com meu marido”.

Em outro momento, no mesmo vídeo, ela aparece acompanhada do amigo do casal, Guido Gutierrez, e volta a ironizar: “Minha lua de mel fazendo mudança com meu marido e o melhor amigo dele Guido, que ta sempre com a gente”.

A decisão de adiar a viagem já havia sido adiantada por Giovanna antes da cerimônia de renovação, realizada no sábado, 9. À época, ela explicou nas redes sociais que preferiria descansar após a maratona de preparativos para o evento: “Olha, gente, estávamos programando uma viagem pra Itália, mas semana passada mandei cancelar tudo porque eu quero DORMIR UMA SEMANA depois do casório… tô exausta!”.

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Detalhes da mudança

De acordo com as publicações, o foco do casal está em empacotar pertences e organizar a saída do imóvel na capital paulista. Giovanna registrou parte do processo com a equipe de mudança e mostrou Bruno participando ativamente do trabalho. Ela não informou o novo endereço ou data de conclusão, apenas que a prioridade do momento é finalizar a transição do apartamento.

O casal celebrou 15 anos de casamento com a renovação de votos realizada no rancho da família, no interior do Rio, no último sábado, 9. Após a celebração, os dois retomaram a rotina, agora concentrada na mudança em São Paulo, em vez de uma viagem romântica de lua de mel.

Nos últimos anos, Giovanna e Bruno também promoveram mudanças significativas em seus imóveis. Em 2018, adquiriram um apartamento de 180 m² no bairro dos Jardins, em São Paulo. No ano passado, venderam a mansão que mantinham no Itanhangá, no Rio de Janeiro, por valor superior a R$ 20 milhões; a propriedade tinha sete quartos, dez vagas de garagem e uma piscina retangular de 25 metros.

Em novembro, eles se mudaram para uma nova residência próxima ao antigo condomínio. Agora, com a renovação de votos concluída, a prioridade voltou a ser a organização prática dos próximos passos da família.

