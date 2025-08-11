Giovana Cordeiro conta sobre transplante após perder sobrancelha

Atriz da Globo, Giovana Cordeiro revela que perdeu uma de suas sobrancelhas após misturar produtos químicos incompatíveis

Durante uma conversa descontraída com seus seguidores, Giovana Cordeiro contou sobre seu drama estético. A atriz contou que perdeu todos os pelos de uma das sobrancelhas após aplicar dois produtos químicos incompatíveis.

“Misturei uma química com outra química, que claramente não era compatível, mas eu não sabia e aí o que aconteceu? Minha sobrancelha foi de arrasta. E aí a bicha nunca mais voltou”, revelou.

Segundo Giovana, o processo de recuperação foi longo. Durante um ano inteiro, a atriz buscou diferentes métodos como microagulhamento e o uso de medicamento na reginao. Mas, apesar dos esforços, os fios voltavam frágeis e caíam facilmente: “Eu usava tanta maquiagem, afinal de contas, eu me maquio quase todos os dias para trabalhar. E aí o pelo não dava conta de criar resistência e ele caía”.

Foi então que conheceu o transplante de sobrancelhas – uma técnica semelhante ao transplante capilar, que implanta fio a fio na região. Segundo ela, o procedimento trouxe de volta a naturalidade perdida: “Olha a perfeição deste trabalho. Podem admirar, podem admirar, porque eu tô muito feliz que eu tenho pelos de verdade na sobrancelha”, comemorou.

Assim como Giovana, outros famosos já recorreram ao procedimento. Déborah Secco passou pela transformação em maio de 2025 e se diz muito feliz com a decisão: "Quando soube da possibilidade do transplante, fiquei muito encantada, mas confesso que superou todas as minhas expectativas”.

Sobre o procedimento

Segundo cirurgiões da área, o investimento pode variar de R$ 25 mil a R$ 35 mil reais, dependendo da complexidade do caso. Falhas causadas por alopecia, excesso de depilação ou fatores genéticos podem ser corrigidas com o procedimento, no entanto, ele não é recomendado para pessoas com doenças autoimunes e problemas dermatológicos.

O método, realizado por um especialista, exige habilidade minuciosa e pode durar de quatro a seis horas. O paciente permanece acordado, sob sedação leve, e a recuperação costuma ser rápida e gradual. A técnica chamada de EverBrown consiste em retirar fios de regiões do corpo do paciente (como os cabelos da nuca) e implantá-los na área da sobrancelha.

Hoje, Giovana encara o episódio com humor e vê a situação como aprendizado. Ela ainda reforça a importância de buscar orientação profissional antes de misturar produtos químicos, especialmente em áreas sensíveis do rosto.

