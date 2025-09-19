Gilmelândia dá presente inusitado para Erick Jacquin após o MasterChef Celebridades

Com o fim das gravações do MasterChef Celebridades, a cantora Gilmelândia dá presente memorável para Erick Jacquin

A cantora Gilmelândia surpreendeu o chef Erick Jacquin com um presente inusitado e repleto de carinho. Depois de participar do programa MasterChef Celebridades, da Band, ela decidiu presenteá-lo com um item de recordação da parceria que tiveram ao longo das gravações.

Gilmelândia deu um enfeite de cabeça com uma miniatura de batedeira, plantas e borboletas, que foi um adereço que ela usou na gravação de um dos episódios do reality culinário. Ao abrir a caixa, o chef de cozinha ficou encantando com o item.

No entanto, Jacquin ficou emocionado ao ler a carta que estava junto com o presente. Nela, Gilmelândia contava sobre a emoção que sentiu ao ganhar um broche de borboleta do chef em uma gravação. “Queria muito compartilhar com você o significado especial que a borboleta tem pra mim. Minha mãe faleceu após ficar 14 anos acamada e, naquele momento da dor, pedi a Deus: mande sempre uma borboleta quando eu precisar sentir a presença da minha mãe, como um sinal para saber que ela está bem contigo. Desde então, sempre que aparece, me traz paz e a certeza de que ela está em boas mãos. Dois dias depois do aniversário dela, você me deu aquele presente. Jacquin, eu nunca vou esquecer esse gesto. Foi uma honra receber aquele presente, ainda mais sendo uma borboleta, um símbolo tão profundo da minha mãe. Gratidão eterna. Sua cantora, Gilmelândia“, dizia a carta.

Então, Jacquin agradeceu pelo carinho de sua nova amiga. “Essa mulher, gente, é extraordinária. Dei um broche de borboleta pra ela sem saber o quanto significava. Beijo, te amo“, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erick Jacquin (@erickjacquin)