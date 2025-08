Gilberto Gil fala sobre morte de Preta Gil em entrevista ao Fantástico

O cantor Gilberto Gil falou sobre a morte da filha, Preta Gil, em entrevista ao Fantástico, da Globo; entrevista vai ao ar no próximo domingo (10)

O cantor Gilberto Gil deu sua primeira entrevista após a morte de sua filha, Preta Gil. O artista conversou com Poliana Abritta, apresentadora do Fantástico, na sala de sua casa, no Rio de Janeiro, e falou sobre a relação com a cantora, que morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer.

"Preta era talvez a mais espevitada de todos os filhos. Ela era muito solta, com o exercício da bondade em todas as instâncias possíveis, muito solidária. Pretinha era uma menina incrível", disse Gil em trecho divulgado pela Globo.

A luta de Preta Gil contra o câncer nos últimos anos mobilizou toda a família. "Essa luta da Preta pela vida não só nos comovia como nos chamava para a responsabilidade. Os tempos nos Estados Unidos foram para cercá-la do maior conforto possível. Ela ir para lá continuar a luta pela vida era uma coisa que nos pertencia", ressaltou o cantor baiano, que está com 83 anos.

A entrevista de Gilberto Gil ao Fantástico irá ao ar no próximo domingo, 10 de agosto. O programa começa logo após o Domingão com Huck, comandado por Luciano Huck.

Confira:

Gilberto Gil conta qual foi sua última conversa com Preta Gil

O cantor Gilberto Gil contou na missa de sétimo dia em memória de sua filha Preta Gil qual foi a última conversa que teve com a cantora. Em uma entrevista ao portal Leo Dias, o artista compartilhou o que falaram. O famoso, então, revelou que não estava nos últimos dias da vida dela nos EUA e que a troca entre eles aconteceu em São Paulo. Gilberto Gil compartilhou a alegria que a herdeira tinha e o gosto pelas coisas divertidas.

"Minha última conversa com ela foi ainda aqui em São Paulo, porque eu não fui estar com elas nos EUA fazer a última parte do tratamento dela. Mas em São Paulo estive, conversamos muito, brincamos, fizemos trocas das coisas alegres e engraçadas da vida e pronto. Ela tinha muito gosto por essa coisa de viver, brincar, fazer dos encontros um momento de efusividade. Ela era muito alegre, ao mesmo tempo, sempre, desde pequenininha, um certo tom melancólico no olhar e tal, era como se ela sempre tivesse sabido da dificuldade que é viver", comentou.

A luta de Preta Gil contra o câncer

Descoberta do câncer e início do tratamento

Janeiro de 2023: Preta Gil anunciou publicamente que havia sido diagnosticada com câncer no intestino. Ela relatou sintomas como prisão de ventre excessiva, fezes achatadas, sangue e muco nas fezes, picos de pressão alta e dor de cabeça.

Fevereiro de 2023: A cantora compartilhou com seus seguidores que estava curada do câncer no intestino, após passar por cirurgia e tratamento.

Separação durante o tratamento

2023: Durante o tratamento, Preta Gil enfrentou uma separação conturbada com seu então marido, Rodrigo Godoy. Ela revelou que ele a abandonou no momento em que mais precisava de apoio, o que a levou a tomar a decisão de se separar.

Recorrência da doença e tratamento nos Estados Unidos

Agosto de 2024: O câncer de Preta Gil retornou com metástase, afetando linfonodos, o ureter e o peritônio.

Maio de 2025: Em busca de tratamento experimental, Preta Gil viajou para os Estados Unidos. Ela embarcou de cadeira de rodas e máscara de proteção, acompanhada por familiares e amigos.

Falecimento

20 de julho de 2025: Preta Gil faleceu aos 50 anos em Nova York, enquanto estava em tratamento contra o câncer. Ela deixou um filho, Francisco Gil, e uma neta, Sol de Maria.

Legado

Preta Gil será lembrada por sua coragem, talento e contribuição para a música e cultura brasileira. Sua luta contra o câncer e sua abertura sobre a doença inspiraram muitos. Ela deixa um legado de amor, força e autenticidade.

