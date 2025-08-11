Gabriela Spanic, de A Usurpadora, revela que foi envenenada: 'Assustadora'

A atriz Gabriela Spanic, de A Usurpadora, revelou no 'The Noite' ter sofrido tentativas de envenenamento durante as gravações de uma novela

A atriz Gabriela Spanic , intérprete das gêmeas Paola e Paulina na icônica A Usurpadora, novela mexicana que fez sucesso no SBT nos anos 1990, revelou em recente entrevista ao programa 'The Noite' detalhes sobre uma experiência aterrorizante que viveu: tentativas de envenenamento que quase tiraram sua vida. Uma delas aconteceu durante as gravações da novela 'A Dona' (2010).

A atriz contou que, durante o período de sua carreira, passou a sentir sintomas estranhos, como baixa temperatura corporal, coriza e visão turva. Esses sinais, de acordo com ela, eram provocados por doses diárias de sulfato de amônio, uma substância comum em fertilizantes agrícolas, mas extremamente tóxica quando ingerida.

"Tentaram me matar com veneno na comida, pouco a pouco. Todos os dias, com pequenas doses. Eu me sentia muito mal, com a temperatura do corpo baixa, coriza e visão turva", disse Gabriela Spanic, que revelou ainda que não foi a única afetada.

Familiares e um membro de sua equipe também apresentaram sintomas semelhantes aos seus. “Eu chegava para gravar a novela e quando fazia as cenas, eu desmaiava. Eu não aguentava porque o meu corpo estava muito envenenado, tinha olheiras… Foi uma coisa assustadora” , relembrou Gabriela, mostrando o quão debilitada estava durante a gravação.

E ela falou sobre a pessoa que atentou contra ela. “Tem muitas coisas que eu penso, mas não posso falar. Eu quero continuar viva. Isso pode ter sido por inveja, não sei, por causa de muitas coisas. Não dá pra entender tanta maldade, eu nunca mexi com ninguém, estava interpretando uma personagem famosa, ganhei prêmios e, de repente, aconteceu isso“, disse.

A pessoa responsável pela tentativa de envenenamento foi identificada e condenada a oito anos de prisão, mas cumpriu apenas dois anos e meio antes de ser liberada. Gabriela também revelou que alguém da produção da novela a ajudou, mas se manteve em silêncio quanto à identidade dessa pessoa. "Uma pessoa da própria novela a ajudou, mas eu não posso falar quem é", declarou a atriz.

Veja a entrevista completa: