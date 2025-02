Gabriel Braga Nunes completa 52 anos hoje; filho de atriz famosa, ator queria ser guitarrista

Aniversariante do dia, Gabriel Braga Nunes é filho de atriz e diretor de teatro, mas tinha sonho de ser guitarrista e chegou a montar quatro bandas

Nesta sexta-feira, 7 de fevereiro, o ator Gabriel Braga Nunes completa 52 anos. Nascido em São Paulo, Gabriel é filho da famosa atriz Regina Braga (79) e do diretor de teatro Celso Nunes (83), mas não tinha desejo de seguir na atuação: na adolescência, o rapaz queria ser guitarrista e chegou a montar quatro bandas antes de optar pela carreira da mãe. Relembre trabalhos marcantes do aniversariante do dia.

Da música para a atuação

Aos 18 anos, o intérprete começou a fazer teatro e o sonho de seguir carreira como guitarrista foi deixado de lado. Gabriel se formou em Artes Cênicas pela Unicamp e deu os primeiros passos na carreira artística nos palcos teatrais, participando de montagens como Bilitis, Calígula e Taucoauaa Panhé Mondo Pé.

Sua estreia na televisão aconteceu em 1996, interpretando Mário na novela Razão de Viver, do SBT. Pouco depois, passou pela Record TV e ganhou notoriedade na Globo com personagens icônicos, como o dissimulado Olavinho de Anjo Mau (1997) e o idealista Augusto de Terra Nostra (1999).

Ainda que o destino o tenha levado para a atuação, Gabriel nunca abandonou completamente sua ligação com a música. "Deveria ter continuado as aulas de guitarra. Hoje, quando pego o instrumento, já não sai como antes", refletiu em uma entrevista ao Extra. "Mas minhas escolhas sempre foram impulsionadas pela urgência do momento. Acho que as pessoas devem seguir sua intuição".

Consagração na televisão

Em 2005, após diversos trabalhos na Globo, Gabriel migrou para a Record TV, onde conquistou seu primeiro papel principal na novela Essas Mulheres. A adaptação das obras de José de Alencar lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Contigo! de Melhor Ator.

Seu talento chamou a atenção do público e da crítica, garantindo papéis de destaque em Cidadão Brasileiro (2006) e Poder Paralelo (2009), onde interpretou o mafioso TonyCastellamare, um dos personagens mais complexos de sua carreira.

Cinco anos depois, retornou à Globo para atuar na série As Cariocas e, logo em seguida, assumiu o papel do vilão Léo Brandão em Insensato Coração (2011), substituindo Fábio Assunção (53). O personagem inescrupuloso lhe garantiu o troféu de Melhor Ator no prêmio Melhores do Ano do Domingão do Faustão.

Papéis marcantes

Ao longo da década seguinte, Gabriel consolidou-se como um dos grandes nomes da teledramaturgia nacional. Protagonizou Amor Eterno Amor (2012), viveu o enigmático Aristóbulo em Saramandaia (2013) e deu vida ao controverso Laerte na terceira fase de Em Família (2014). Nos anos seguintes, interpretou vilões marcantes, como ThomasJohnson em Novo Mundo (2017), e participou de projetos variados na TV e no streaming.

Nos bastidores, o ator construiu uma trajetória discreta e reservada. Foi casado com a cantora DanniCarlos (49) entre 2006 e 2009 e, posteriormente, teve um relacionamento com a atriz PalomaDuarte (47). Em 2014, casou-se com a assistente de direção IsabelNascimento, com quem tem duas filhas, Maria e Valentina.

