Gabriel Barreto avalia estreia na televisão em série da Record: 'Não senti pressão'

Gabriel Barreto (35) encara um novo momento da carreira: além de participar do elenco de Meu Vizinho é um Vampiro, do Disney+, o ator celebra a conquista de seu primeiro personagem na televisão, o Isar de Reis, série bíblica da Record. Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriel compartilha bastidores da produção e avalia sua estreia na televisão: "Não senti pressão", declara.

Novos caminhos

A estreia de Gabriel Barreto na televisão marca um novo momento em sua trajetória artística, que já vinha sendo construída no teatro e no cinema. Em Reis, série bíblica da Record onde interpreta Isar, o artista revela que a maior herança foi o afeto e aprendizado coletivo:

“O que mais me marcou foram as relações criadas, o clima incrível de família unida nos bastidores, o amor e o esmero que todos têm pelo produto”, conta. O processo de construção do personagem, segundo ele, exigiu entrega total: “Aprendi a andar a cavalo, pesquisei muitas referências e tive a preparação incrível da Andrea Avancini, que tem um know-how incrível no set. Além de ser uma atriz incrível, ela foi um ponto de virada pra mim".

Apesar de ser sua primeira experiência na televisão, Gabriel garante que a pressão não o abalou. “Não senti pressão, senti a ansiedade natural de fazer uma estreia numa grande emissora como a Record. A recepção foi linda, me senti em casa no primeiro dia.”

Para o ator, o acolhimento da equipe e do elenco foi essencial para que ele se sentisse seguro em cena: “Elenco, equipe, todos sem exceção me abraçaram com muito carinho”, afirma. A convivência com colegas mais experientes, de acordo com Gabriel, também contribuiu para o seu amadurecimento como ator. “Todo esse clima de se ajudar, de se multiplicar enquanto artistas, foi o grande diferencial", avalia.

Em novelas e filmes

O momento de estreia na TV também coincidiu com outras oportunidades, como o filme Meu Vizinho é um Vampiro, do Disney+, e projetos no teatro, o que fez de 2024 e 2025 um período agitado e recompensador.

“Esperei um pouco, houve pandemia, demora, mas quando aconteceu, aconteceu tudo ao mesmo tempo. E nada melhor pra um ator que estar exercendo o ofício em todos esses lugares ao mesmo tempo: TV, cinema e teatro”, conta o artista, que encherga a oportunidade de atuar em diferentes formatos como uma forma de ampliar seu repertório e testar novas camadas de atuação.

No longa do Disney+, por exemplo, Gabriel vive um vampiro em um universo infantojuvenil. A experiência o aproximou da linguagem teatral e foi uma oportunidade de explorar novos arquétipos com leveza e criatividade: “Ao mesmo tempo que é diferente, é bem próximo do teatro, da composição de personagem, justamente por relacionar o público com um arquétipo como o vampiro. Foi muito divertido, ficamos algum tempo em Petrópolis gravando e em breve estreia!”.

Saúde mental em dia

A jornada no audiovisual também foi um espaço de autodescoberta: Gabriel conta que aprendeu a lidar com a ansiedade e que o tempo de estúdio foi fundamental para sua formação. “Aprendi a dominar a ansiedade, ou pelo menos achar que domino. Aprendi que horas de estúdio é o que mais forma o ator. E aprendi que um bom clima no set é o que faz um filme ou uma novela sair da forma que a direção e os autores imaginam.”

Mais do que isso, a rotina intensa reafirmou sua vocação: “Aprendi a amar ainda mais o que faço e entender que não sou capaz de fazer outra coisa na vida, pelo menos não nessa".

Com três pós-graduações relacionadas com arte, Gabriel leva o estudo como um compromisso contínuo e parte essencial do seu ofício. “O ator tem que estudar em continuidade constante, nunca dá pra parar. Todas essas formações foram fundamentais no sentido de olhar pra trás e pensar: ‘Calma, eu estudei, me preparei, vai dar certo, já deu certo!’”

O intérprete destaca que a combinação entre prática, constância e aprendizado é o que dá segurança em cena: “A quantidade de personagens que fiz na faculdade e tudo que já passei me dão a expertise necessária para as minhas escolhas em cena”, conclui o artista, que guarda como sonho para o futuro fazer um vilão épico que escape dos estereótipos.

