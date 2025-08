Futuro de Gracyanne Barbosa na Dança dos Famosos vem à tona: 'Cuidado com polêmicas'

Gracyanne Barbosa participa da Dança dos Famosos 2025; entrevistado pela CARAS Brasil, o vidente Val Couto prevê se ela tem chances de vencer

O apresentador Luciano Huck (53) revelou qual é o elenco da nova temporada do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, no último final de semana. Um dos nomes que chamaram a atenção é de Gracyanne Barbosa (41).

Procurado pela CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto revelou, em exclusivo à CARAS Brasil, previsões sobre esta nova edição da Dança dos Famosos. O vidente fez uma previsão referente a esta participação de Gracyanne Barbosa; confira.

Val Couto utiliza cartas de tarô e sua mediunidade para ver o desempenho da ex-BBB na atração do Domingão e prevê um bom desempenho para ela. O tarólogo aponta que Gracyanne Barbosa tem uma boa proteção espiritual, algo que pode ajudar a artista a alcançar seus objetivos na Dança dos Famosos.

"Ela traz um peso muito grande, principalmente [em relação a] escândalos envolvendo o quê? Algo ligado ao amor, mas tem muita força, tem força física, algo ligado à proteção, ela tem uma cigana muito linda, maravilhosa!", declara.

Ela vai vencer?

Atores, apresentadores e influenciadores estão na disputa, que começa dia 10 de agosto. Segundo o vidente, Gracyanne Barbosa tem grandes chances de ir longe na Dança dos Famosos, ele apenas alerta para algumas polêmicas que podem acontecer.

"Chance de vitória? Ela pode chegar à final. Como finalistas? Ela pode, tem potencial, [só] tomar cuidado com polêmicas, polêmicas ligadas à sexualidade, superação, algumas coisas aí que podem incomodar um pouco. Mas eu vejo que ela tem chance de ir longe! Se persistir e não desistir, ela vai muito longe!", finaliza o tarólogo ao analisar o futuro da musa fitness Gracyanne Barbosa na Dança dos Famosos.

