Francisco Cuoco morreu aos 91 anos sem realizar último desejo

O ator Francisco Cuoco morreu nesta quinta-feira, 19, aos 91 anos, de falência de múltiplos órgãos após ficar 20 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo . Um dos maiores galãs da teledramaturgia brasileira, ele tinha o 'contrato vitalício' com a TV Globo - que só é estabelecido com veteranos considerados relevantes para o canal. Inclusive, em 2021, o artista revelou o desejo que tinha em relação à carreira.

Cuoco estava longe das novelas desde que interpretou a si mesmo na novela Salve-se Quem Puder, em 2020. Já em 2023, fez uma breve participação no seriado No Corre, de Marco Luque.

Cuoco lidava com problemas de saúde. Segundo informações do Jornal Folha de S. Paulo, ele estava com 130 kg, foi diagnosticado com infecção nos rins e ansiedade e tinha problemas para se locomover.

Seu estado de saúde também se agravou por conta de um ferimento que infeccionou.

Desejo de Francisco Cuoco

Durante entrevista concedida a Pedro Bial em março de 2021, Cuoco falou sobre a sua luta contra a depressão, que se agravou durante a pandemia da Covid-19:

"Devagarinho, com ajuda dos filhos, eu fui me recuperando. Acho que hoje em dia estou bem melhor", declarou.

Na época, em entrevista a Felipeh Campos, Cuoco falou sobre os problemas de saúde e expressou o seu desejo em voltar à novelas , o que acabou não acontecendo: "Eu tive um problema lombar, não sei como foi surgindo. Eu comecei a mancar. Eu tenho uma dificuldade de locomoção", relatou.

Carreira

Francisco Cuoco iniciou sua carreira na TV Tupi em 1957. Logo depois, ele esteve nos elencos da TV Rio, TV Excelsior e RecordTV antes de chegar à Globo em 1970.

Na emissora, ele compôs o elenco de Selva de Pedra, Pecado Capital, O Astro, O Salvador da Pátria, Tropicaliente, A Próxima Vítima, Malhação, O Clone, Da Cor do Pecado, América, Cobras & Lagartos, Duas Caras, A Vida da Gente, Amor À Vida, I Love Paraisópolis, Sol Nascente e Salve-se Quem Puder.

