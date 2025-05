Fora da Globo, ator de A Viagem morreu aos 73 anos por falência múltipla de órgãos

No ar em A Viagem, o global morreu aos 73 anos fora da emissora e integrou um grande sucesso da emissora rival, o SBT; saiba tudo

No ar em A Viagem, um dos grandes nomes da Globo nos deixou em 2013 por conta de uma falência múltipla de órgãos. O ator morreu aos 73 anos e teria deixado de ser cético por conta dos bastidores da trama espírita: trata-se de Cláudio Cavalcanti. Pouco antes, ele recusou um papel em Malhação e esteve no SBT em Amor e Revolução.

Carreira de sucesso

Cláudio começou sua carreira em 1956 no Teatro Brasileiro de Comédia, dividindo o palco com Nathália Timberg, Fernanda Montenegro e outros grandes nomes. Contou com 41 peças, 39 novelas e 35 filmes em sua carreira. Entre seus trabalhos mais reconhecidos estão: Dr Alberto Rangel (A Viagem); Tolentino (Explode Coração); Dr. Olavo (Salsa e Merengue).

O ator disse não para um trabalho na Globo. Convidado para fazer parte de Malhação, ele afirmou que "não queria fazer participação especial". Na emissora dos Marinho, seu último papel foi na minissérie Chiquinha Gonzaga como Rogério. Em 2011, no entanto, ele esteve em Amor e Revolução, folhetim do SBT. Em 2013, a convite de Selton Mello, participou de um episódio de Sessão de Terapia no GNT, sendo este seu último trabalho na televisão. Na declaração ao jornal Globo, ele completou:

"Tenho tido muitos convites, mas não queria fazer participação especial em novela ou Malhação. Queria voltar com algo que fosse espetacular. São 57 anos de carreira. Pode parecer cabotinismo, mas já fiz muita coisa boa. Claro que também já fiz coisas ruins. Só que agora eu devo um padrão de qualidade ao meu trabalho. Estava atrás de algo que fosse me dar orgulho e prazer de ter feito."

Ceticismo

O ator era conhecido, também, por ser ateu. No entanto, devido a seu papel em A Viagem, ele teria deixado de lado seu ceticismo. Em declaração a Folha de S. Paulo, ele pontuou o motivo de se manter distante de crenças: “Essa conversa de Deus, pátria e família é motivo dos maiores crimes da história. Durante essa novela, eu aproveito para fingir que acredito em alguma coisa”. Lucinha Lins, que foi par romântico do ator com Estela, contou no The Noite que, após as gravações, algo mexeu com ele: "(Ele) era super ateu. Não ficou assim quando acabou a novela, não. Teve alguma coisa ali que mudou nele, de ele dizer que estava lendo e querendo saber das coisas (...) Tiveram umas coisas bonitas ali".

Carreira Política

Em outubro de 2000, foi eleito vereador do município do Rio de Janeiro. Sua campanha principal era o direito dos animais. O ator cumpriu dois mandatos e criou 29 leis aprovadas e consideradas pioneiras na defesa destes seres. Entre algumas, estão as seguintes: proibição de animais em espetáculos circenses (Lei 3444/2002), proibição de rodeios (Lei 3879/2004) e autorização para criação de centros veterinários 24 horas gratuitos (Lei 4244/2005). Ele era casado com a atriz Maria Lucia Frota, que também é ativista no direito animal e dividiu o palco com ele algumas vezes.

Morte de um ícone

Cláudio Cavalcanti foi internado para realizar uma cirurgia na coluna. O ator teve complicações cardíacas e insuficiência renal. O quadro evoluiu para uma falência múltipla dos órgãos e ele nos deixou em 29 de setembro de 2013, sendo cremado e tendo as suas cinzar lançadas ao mar.

