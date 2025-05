Flávio Fusco se lança no streaming com programa sobre viagens: 'Linguagem diferente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Flávio Fusco, conhecido como criador de conteúdo sobre viagens, avalia estreia no Rolezando, programa disponível no Globoplay

Flávio Fusco encara um novo desafio na carreira com o programa Rolezando, já disponível no Globoplay. Conhecido pela produção de conteúdo digital sobre viagens, o ator e apresentador se lança no streaming com uma proposta que une turismo e trocas culturais. Em entrevista à CARAS Brasil, ele avalia a mudança: "Linguagem diferente", destaca.

“Sou mineiroca de coração”

A estreia de Flávio Fusco no streaming marca um novo momento em sua trajetória como comunicador. Conhecido pelo público do YouTube por seus vídeos sobre turismo no canal #FuiComFusco, o mineiro que vive no Rio há mais de uma década agora ocupa um novo espaço na vitrine audiovisual brasileira.

Ao lado da atriz Beatriz Freire, Fusco apresenta o programa Rolezando, disponível gratuitamente no Globoplay, onde propõe um olhar afetivo e acessível para duas cidades brasileiras: Rio de Janeiro e João Pessoa. Mineiro no Rio, o apresentador não esconde a empolgação de mostrar o Rio com seu olhar pessoal.

“Sou mineiro, mas moro no Rio há 11 anos. Costumo brincar que sou um ‘mineiroca’ de coração — alma de mineiro, coração de carioca”, conta. No primeiro episódio, ele conduz a colega Beatriz por trilhas na comunidade Dois Irmãos, apresenta um café comandado por um morador local e passa por lugares icônicos, como o Maracanã e a Feira dos Nordestinos. Tudo com o foco em revelar não só o destino, mas as histórias por trás dele.

A troca de culturas é central no programa, e ao visitar João Pessoa com a anfitriã paraibana, Flávio redescobriu uma cidade que antes conhecia apenas sob chuva. “Dessa vez, o tempo estava lindo e a cidade se revelou de uma forma completamente nova pra mim. Visitamos praias incríveis, comemos super bem, andamos de caiaque, fomos pra balada… Foi uma vivência completa.”

Sonho realizado e viagem interior

Não é raro ouvir de Flávio a ideia de que “viajar é como sonhar acordado”. E se há um momento em Rolezando que materializa esse sentimento, ele acontece logo no início do primeiro episódio, como conta o artista: “Me marcou muito quando me apresentei dizendo que sou mineiro do interior e que, apesar de hoje trabalhar com viagens, já achei que nunca nem fosse andar de avião".

O canal #FuiComFusco, criado em 2017, é uma ponte que conecta o comunicador à sua missão de inspirar outras pessoas a acreditarem nos próprios sonhos. Rolezando, nesse contexto, é mais uma etapa dessa trajetória, agora com uma linguagem nova e um alcance ainda maior.

Entre o YouTube e a TV

A transição para a televisão exigiu adaptações. Segundo Flávio, “a TV tem uma linguagem diferente — mais popular, mais direta”. Para se conectar com o novo público, o apresentador decidiu gravar o programa como se estivesse falando diretamente com sua mãe. “Foi ela — junto com meu pai, que infelizmente já não está mais aqui — quem sempre acreditou em mim. Isso me ajudou a adaptar o programa pra algo acessível, leve, acolhedor.”

Essa decisão refletiu em escolhas práticas: desde mostrar passeios gratuitos e acessíveis, até indicar lugares simbólicos, como uma cafeteria no Rio que serviu de locação para Ainda Estou Aqui, filme brasileiro premiado no Oscar. “Não faz sentido apresentar um programa se a gente não considera quem está do outro lado da tela. Meu maior cuidado foi criar uma ponte real entre o conteúdo e as pessoas.”

Pessoas por trás dos lugares

Para Fusco, a cidade paraibana foi uma revelação, mas foi o contato com seus moradores que deu brilho à experiência. “Acho que mais importante do que os lugares que a gente visita são as conexões que a gente cria. João Pessoa é linda, sim, mas o que faz tudo ser ainda mais especial são as pessoas que nos recebem.”

Esse foco nas relações humanas está presente também no episódio filmado no Rio. “Mostramos uma trilha com um guia local da comunidade, tomamos café da manhã num pequeno negócio de um morador que virou empreendedor. São histórias como essas que me movem — gente que transforma a própria realidade.”

Futuro dos rolês

Rolezando já está disponível no Globoplay — o que permite que o público de todo o Brasil (e até brasileiros fora do país) acesse o conteúdo. “Os feedbacks têm sido incríveis!”, celebra Fusco. “A internet potencializa esse alcance. Gente do Brasil inteiro e até de fora tem mandado mensagem.”

O programa teve direção de Guilherme D'Almeida e supervisão de Renata Costa, além de uma equipe que Flávio faz questão de elogiar: “Uma equipe maravilhosa que fez tudo acontecer com muito carinho”. O apresentador espera que esta seja apenas a primeira temporada. “Quem sabe em breve a gente possa mostrar ainda mais cidades do Brasil nesse formato tão especial”, afirma.

Com a mesma leveza com que apresenta o programa, Flávio fecha a conversa com a certeza de que o papel de comunicador vai muito além da paisagem bonita: “No #FuiComFusco, no Rolezando ou em qualquer outro projeto, minha missão é essa: mostrar que as pessoas fazem toda a diferença em qualquer lugar”, conclui.

