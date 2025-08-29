Filhos de Luciano Huck revelam se querem seguir a carreira dos pais

Filhos de Luciano Huck e Angélica, Joaquim e Benício esbanjam sinceridade ao falarem sobre a possibilidade de se tornarem apresentadores de TV

Filhos de Luciano Huck e Angélica, os jovens Joaquim Huck e Benício Huck surpreenderam com a sinceridade em uma nova entrevista. Os dois marcaram presença em um evento na Marquês de Sapucaí, Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, 28, e foram questionados sobre a possibilidade de seguirem os passos dos pais como apresentadores de TV.

Sinceros, os dois negaram o desejo de se tornarem apresentadores. "Nenhum pouquinho. Eu acho muito legal o trabalho [como apresentador de TV], eu gosto muito de ver, mas eu não acho que é para mim”, disse Benício. Logo depois, Joaquim concordou com o irmão. "Não é a minha praia, de jeito nenhum. Mas eu gosto muito do trabalho, admiro, mas não é comigo”, afirmou.

Inclusive, os rapazes também falaram que não se consideram famosos. "Eu não sou famoso, eu não sou da mídia. Meus pais que são”, afirmou Joaquim. E Benício completou sobre estar na mídia. ”É algo que sempre esteve ali, mas é algo que não se acostuma 100%”, declarou.

Além dos dois filhos, Angélica e Luciano também são pais de uma filha, Eva Huck, que já expressou o desejo de ser artista. Ela faz aulas de ballet e já dançou no programa Domingão com Huck, da Globo.

Angélica elogia a maturidade do filho mais velho

No aniversário de 20 anos de Joaquim Huck, Angélica fez questão de enaltecer as virtudes do jovem."Meu Filho, Bem-vindo aos 20 Anos! Hoje, meu coração transborda de amor, orgulho e admiração por você. Vinte anos… como o tempo passou depressa! Ainda “ontem” você era tão pequeno, frágil, cheio de curiosidade pelo mundo. E agora, vejo diante de mim um homem incrível, forte, íntegro e pronto para seguir sua própria jornada", começou dizendo.

"Você sempre esteve além da sua idade. Desde pequeno, carregou uma responsabilidade admirável, uma honestidade inabalável e um coração gigante, capaz de acolher e cativar todos ao seu redor. Seu carisma deixa tudo mais leve, mais bonito, mais cheio de vida", continuou.

Por fim ela disse: "Os 20 anos… vamos esquecer o rótulo da vida adulta. Você sempre foi um exemplo de maturidade, inteligência e bondade. Quanto orgulho da sua essência, meu filho! Te amo e te admiro demais! Que essa nova década traga ainda mais conquistas, aprendizados e momentos inesquecíveis. Seja feliz, meu filho! Estarei sempre aqui, torcendo, vibrando e te amando incondicionalmente. Parabéns pelos seus 20 anos".

Luciano Huck falou sobre polêmica envolvendo o filho

O apresentador Luciano Huck falou pela primeira vez sobre a polêmica de influencers adolescentes envolvendo o seu filho do meio, Benício Huck. Nesta quarta-feira, 21, ele foi entrevistado pelo Portal Leo Dias nos bastidores do Domingão com Huck, da Globo, e foi questionado sobre sua opinião após a repercussão do assunto.

Com sinceridade, ele defendeu o seu lado discreto ao contar que resolve os problemas familiares dentro de sua casa. "Esse assunto se resolve em casa. Tem coisas que não precisam estar na televisão, que não precisa compartilhar. É muito importante você ter consciência de quais assuntos são particulares e familiares, e quais são públicos. Ter clareza de onde termina uma coisa e começa outra faz bem para todo mundo, faz bem pra família e para a saúde mental das pessoas envolvidas. Ter essa clareza é maturidade, só o tempo traz. Mas hoje o mundo é assim, conectado, e faz parte do jogo”, afirmou ele.

Então, a repórter questionou se ele ficou chateado com a exposição e ele deu sua opinião. "A palavra não é chateado, eu não faço juízo de valor dos outros, de jeito nenhum, o que cabe a mim é cuidar da minha família, dos três filhos que a gente está educando, da minha esposa. Os assuntos são conversados olho no olho, eu sempre pai como tenho que ser, a Angélica sendo mãe como tem que ser, com os filhos próximos, a gente com o dedo no pulso no dia a dia. Isso que importa. Da porta para fora, o mundo é conectado, digital, e tem coisa que você pode controlar e tem coisa que você não pode controlar. Vamos tentar controlar coisas que a gente pode”, comentou.