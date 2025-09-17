Filhos de Anderson Di Rizzi chamam a atenção em novas fotos com o pai

O ator Anderson Di Rizzi, que vive o Zé dos Porcos na novela Êta Mundo Melhor, da Globo, compartilhou fotos inéditas ao lado dos filhos. Discreto com a vida pessoal, ele abriu uma exceção nesta terça-feira, 16, ao reencontrar os filhos após ficar longe por causa das gravações da novela.

O artista reencontrou os herdeiros, Helena, de 8 anos, e Matteo, de 6 anos, frutos do casamento com Taise Galante. Nas fotos, as crianças apareceram abraçadas com o pai na casa da família.

“A saudade apertou por 15 dias… mas bastou um abraço deles para tudo se renovar. Saio daqui mais forte, cheio de energia e com a alma em paz para trabalhar! Ter família é ter um lar para o coração descansar. Amo vocês“, disse ele.

Declarações de amor do pai para os filhos

Em julho, a filha de Anderson Di Rizzi completou 8 anos de idade e o pai coruja fez questão de se declarar para a herdeira em um post repleto de carinho. “Helena, hoje celebramos com alegria o dom precioso da sua vida! Filha amada, você é uma bênção que Deus nos confiou, e todos os dias damos graças ao Senhor por você existir. Que os planos de Deus se cumpram em cada passo da sua caminhada. Que seu coração continue puro, alegre e cheio de fé. Que você cresça em sabedoria, graça e amor, seguindo sempre os caminhos do Senhor. Te amamos infinitamente, e oramos para que o céu te cubra com proteção e bênçãos todos os dias da sua vida!“, afirmou ele, na época.

No mês anterior, o artista também celebrou o aniversário do filho caçula. “Hoje celebramos os 6 anos de uma vida cheia de luz, alegria e promessas de Deus. Filho, você é um presente precioso que o Senhor nos confiou! Que você cresça sempre com um coração puro, alegre e com fé. Que Deus continue te abençoando, guiando seus passos e enchendo seus dias de amor, saúde e felicidade. Lembre-se sempre: você é forte, corajoso e muito amado! Que o amor de Jesus te acompanhe em cada novo passo dessa nova fase que começa. Amamos você“, afirmou.

Mensagem para a esposa de Anderson Di Rizzi

No último Dia dos Namorados, Anderson Di Rizzi se declarou para a esposa, Taise Galante, e falou sobre a importância da parceria dela em sua vida. “É o dia dos namorados, mas a verdade é que todo dia ao seu lado é um lembrete de que caminhar com a pessoa certa muda tudo e torna a vida mais especial. Já passamos por tantas fases, tantas estações, momentos intensos, desafiadores, conquistas, vitórias e em todos eles, você esteve ali. Com presença, com fé, com paciência e com amor. Você nunca cobrou aplausos. Você nunca precisou de palco pra ser gigante na minha história. Sempre entendeu minha missão, respeitou meus processos e, mesmo nos dias em que eu não estava fisicamente tão perto… você escolheu permanecer ao meu lado — e isso vale mais do que palavras. Nada do que construí até aqui seria o mesmo sem você. Ter alguém que torce, acolhe e caminha junto não é sorte. É propósito. É presente de Deus. Feliz Dia dos Namorados, Taise. Te amo e agradeço todos os dias por poder compartilhar a minha vida com você! Não existe família perfeita, existe a sua. E a minha é cheia de imperfeições, mas a cada dia buscamos melhorar um pouco mais. Sempre com muito diálogo e compreensão de ambas as partes!“, afirmou.