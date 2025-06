Filho de Professor Girafales, do 'Chaves', faz revelações sobre morte do ator

Filho de Rubén Aguirre, o Professor Girafales do 'Chaves', trouxe à tona novas informações sobre a morte do pai; ator faleceu em 2016

A morte do ator Rubén Aguirre, o Professor Girafales, foi mencionada por Arturo Aguirre, filho do artista, no documentário 'Chespirito: Sin Querer Queriendo', da Max. A série, que tem como foco a trajetória de Roberto Gómez Bolãnos, conta com a participação especial de familiares dos atores inesquecíveis de 'Chaves'.

Ao longo de seu depoimento, o filho de Aguirre trouxe à tona revelações envolvendo o falecimento do ator. Arturo Aguirre destacou alguns hábitos não-saudáveis do pai que acabaram afetando sua saúde ao longo de seus últimos anos de vida.

De acordo com o herdeiro de Rubén, o intérprete do Professor Girafales possuía uma relação complicada com a comida, especialmente com doces, do qual ele era viciado. " Comia muito mal, era muito doceiro ", relatou. Além disso, o ator também consumia carne, vinho e fazia uso de cigarros.

O filho do artista ainda revelou que uma negligência médica contribuiu para o falecimento do pai. Segundo Arturo Aguirre, um profissional da saúde acabou aplicando cortisona em excesso, fazendo com que Rubén inchasse.

O intérprete do Professor Girafales morreu em 17 de junho de 2016, aos 82 anos, após complicações de uma pneumonia. A série documental 'Chespirito: Sin Querer Queriendo' estreia na próxima quinta-feira, 5 de junho, na plataforma de streaming Max.

