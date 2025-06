Filho de Francisco Cuoco fala pela primeira vez sobre a morte do pai

Um dos filhos de Francisco Cuoco, Diogo Cuoco refletiu sobre o luto pela morte do pai: ‘Ele estava em paz'

Filho do ator Francisco Cuoco, Diogo Cuoco falou pela primeira vez sobre a morte do pai. Durante o velório em São Paulo, ele conversou com a equipe da TV Globo sobre o luto e agradeceu pelo carinho dos fãs do artista.

"Queria agradecer e dizer que a família está em paz, que ele estava em paz. Que a gente tem muito orgulho de tudo o que ele fez. A gente agora vai passar os últimos momentos com ele, mas a gente tem certeza absoluta que ele continua vivo nos corações e na mente de todos nós e dos fãs. O que vocês fizeram foi muito importante para ele e sintam-se também abraçados e amados por ele”, afirmou ele.

O velório de Cuoco aconteceu nesta sexta-feira, 20, em São Paulo, e teve a presença de amigos e familiares, incluindo os três filhos do ator: Diogo, Rodrigo e Tatiana.

Francisco Cuoco morreu, aos 91 anos, na quinta-feira, 19, após passar 20 dias internado em um hospital em decorrência de complicações da idade. A causa da morte dele foi falência de múltiplos órgãos.

A trajetória de Francisco Cuoco

O ator Francisco Cuoco nasceu em 1933 em São Paulo. Ele começou a faculdade de Direito, mas se apaixonou pela Escola de Arte Dramática e mudou o rumo de sua vida. Ele iniciou sua carreira na TV Tupi em 1957. Logo depois, ele esteve nos elencos da TV Rio, TV Excelsior e RecordTV antes de chegar à Globo em 1970.

Em sua careira, ele atuou em diversas novelas e minisséries da Globo, como Selva de Pedra, Pecado Capital, O Astro, O Salvador da Pátria, Tropicaliente, A Próxima Vítima, Malhação, O Clone, Da Cor do Pecado, América, Cobras & Lagartos, Duas Caras, A Vida da Gente, Amor À Vida, I Love Paraisópolis, Sol Nascente e Salve-se Quem Puder.

