Filha de Silvio Santos reúne os 4 netos em foto encantadora

Filha mais velha de Silvio Santos, Cintia Abravanel curte o dia de sábado ao lado dos 4 netos e compartilha foto na internet

A artista plástica Cintia Abravanel, que é a filha mais velha de Silvio Santos, aproveitou o dia de sábado ao lado da família. Ela foi acompanhar a festa junina dos 4 netos e posou sorridente ao lado das crianças.

Cintia compartilhou a foto ao lado das crianças em uma escadaria. As crianças são: Matheus e Luiza, filhos de Vivian Abravanel, e Miguel e Davi, herdeiros de Ligia Abravanel.

Vale lembrar que Cintia teve 3 filhos: Tiago Abravanel, Vivian e Ligia.

Tiago Abravanel fala sobre ser neto de Silvio Santos

Tiago Abravanel participou como convidado do programa Companhia Certa, apresentado por Ronnie, e aproveitou para refletir sobre sua relação com o avô materno, Silvio Santos. Durante a conversa, ele abordou os desafios e os privilégios de ser neto de um dos maiores comunicadores do Brasil, destacando como essa conexão influenciou tanto sua vida pessoal quanto profissional.

“Era [uma relação] boa, mas não era próxima como, talvez, as pessoas imaginassem ou talvez como eu gostaria”, iniciou o ator. “Quando eu era criança, [período] em que geralmente temos uma relação mais próxima com o avô, eu era muito mais próximo do meu avô paterno. Do meu avô Silvio, nunca fui muito próximo, acho que por conta do trabalho e da correria da vida dele", explicou.

"Tive a oportunidade de me aproximar quando me tornei um profissional da arte da comunicação. Então, a minha vida adulta fez com que eu me aproximasse um pouco mais dele.", completou Tiago, que também pontuou os prós e contras do laço familiar.

"Inevitavelmente o holofote fica mais forte, existe uma luz maior para ver o que está acontecendo ali, mas, ao mesmo tempo, isso não é mérito para ninguém. Ser neto do Silvio Santos não é mérito, eu nasci assim.”