Filha de Silvio Santos aparece em reportagem da Globo. Saiba o motivo

Telespectadores da Globo se surpreendem com rara aparição de uma das filhas de Silvio Santos em reportagem do Jornal Hoje

Uma das seis filhas de Silvio Santos, a empresária Renata Abravanel fez uma rara aparição em uma reportagem da TV Globo nesta quarta-feira, 27. Ela surgiu em uma matéria do Jornal Hoje sobre o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a TV 3.0 no Brasil.

Renata concedeu a entrevista à equipe do telejornal para falar sobre o futuro da televisão no país. “É um momento histórico para a TV, um momento em que a gente avança em mais uma fronteira de interatividade, de conectividade com o nosso público. O nosso público vai poder interagir mais com a gente, participar mais, votar, se divertir junto com a gente, e a gente vai poder estar mais próximo”, disse ela.

Renata Abravanel é a filha mais discreta de Silvio Santos. Ela não seguiu a carreira artística e trabalha no lado dos negócios da família. Ela é a caçula do apresentador e se formou em Administração nos Estados Unidos, além de ter feito um curso com foco em presidência de empresas. Hoje em dia, ela atua no Grupo Silvio Santos, que cuida de várias empresas da família.

Renata Abravanel - Foto: Reprodução / Globo

O fim do casamento de Renata Abravanel

Filha caçula de Silvio Santos (1930-2024), Renata Abravanel está separada. A informação foi revelada por sua irmã Cintia Abravanel em uma entrevista no podcast Papagaio Falante. No meio da conversa, ela entregou que o casamento da irmã chegou ao fim recentemente.

Renata foi casada com o empresário Caio Curado por cerca de 10 anos. Juntos, eles tiveram dois filhos, Nina, de 6 anos, e André, de 4 anos.

No podcast, o apresentador Sergio Mallandro perguntou sobre a vida pessoal das filhas de Silvio Santos. “Elas estão casadas? Eu faço uma confusão. Quem é casada com o [Alexandre] Pato?”, perguntou. E Cintia respondeu: “A poderosa chefinha”, referindo-se a Rebeca Abravanel. Logo depois, o apresentador quis saber: “E a Renata? Está casada a Renata?”. Então, Cintia entregou: “Não. Ela se separou”.

Com a repercussão da entrevista da irmã em julho de 2025, Renata Abravanel se pronunciou sobre o fim do casamento em um comunicado enviado à imprensa. “Tenho profundo respeito pela história que construímos juntos, mas, sobretudo, pelo futuro e pelo bem-estar dos nossos filhos, que merecem crescer com leveza e discrição. Por isso, conduzimos todo o processo de forma reservada”, disse ela.

Vale lembrar que Renata Abravanel é a filha mais discreta de Silvio Santos. Ela sempre trabalhou nos bastidores dos negócios da família no Grupo Silvio Santos e quase não apareceu na frente das câmeras. Ela tem 40 anos e é formada em Administração pela Universidade de Harvard.

