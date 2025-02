Filha de atriz brasileira grava cenas em crossover das séries do universo Chicago

A atriz mirim Antonella Rose, filha da brasileira Daisy Pinheiro, fez uma participação no episódio de crossover das séries Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D.

A atriz mirim Antonella Rose, de 12 anos, gravou uma participação especial no episódio de crossover das séries Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D.. Ela compartilhou as fotos que fez nos bastidores das cenas e apareceu sorridente com o elenco entre um take e outro.

Nas cenas das séries, a garota interpretou uma das vítimas de uma tragédia na cidade. Uma explosão de gás causou a destruição em um trem no metrô e mobilizou vários bombeiros, policiais e médicos.

Antonella Rose é filha da atriz brasileira Daisy Pinheiro, conhecida por suas atuações em novas como Pequena Travessa e Marisol, ambas no SBT. A menina nasceu em Miami, Estados Unidos, e começou a carreira artística aos 6 anos em comerciais. Em sua carreira, ela também atuou em episódios das séries Fear The Walking Dead, Raven`s Home e no filme Terrifier 3.

Antonella Rose faz fotos nos bastidores de gravação