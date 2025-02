Filha de atriz brasileira conta como foi gravar o crossover das séries do universo Chicago

A atriz mirim Antonella Rose, filha da brasileira Daisy Pinheiro, revelou todos os detalhes de como foi gravar o crossover das séries Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D.

A atriz mirim Antonella Rose, de 12 anos, viveu um momento especial em sua carreira ao gravar cenas para o crossover das sériesChicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D.. A experiência marcou a artista em vários momentos e ela contou tudo em entrevista na CARAS Brasil. A estrela revelou os detalhes da preparação, o clima nas gravações e também uma conversa marcante com o ator Jason Beghe, que faz o protagonista Voight em Chicago P.D..

Para começar, Antonella Rose contou que foi chamada para a série atráves de um teste. "O convite surgiu através de um teste para viver a personagem Ellie. Enviei o material por vídeo e, em seguida, fui convidada para uma reunião com os produtores e o diretor", disse ela. E as gravações aconteceram em Chicago, onde ela teve que enfrentar o frio norte-americano. "Gravamos na cidade de Chicago, e fiquei muito entusiasmada em conhecer a "Cidade dos Ventos". O mais difícil foi enfrentar o frio em cenas externas. Para uma garota de Miami, misturada com raízes brasileiras, foi um verdadeiro desafio", declarou.

A experiência de fazer um crossover

A personagem dela, chamada Ellie, teve cenas nas três séries do universo Chicago e deu uma nova experiência profissional para a atriz mirim. "Tive a sorte de participar das três séries. Cada semana eu gravava em um cenário diferente, com equipes e atores distintos. Foi, sem dúvida, uma experiência única", disse ela, que completou: "A dinâmica foi totalmente diferente. Em um crossover, você trabalha com três diretores diferentes. O melhor é que pude aprender muito com cada um deles e também mostrar meu trabalho de forma mais ampla".

Inclusive, ela contou sobre o aprendizado em um crossover. "Aprendi a adaptar meu estilo de atuação a diferentes gêneros e tons, além de aprimorar minha habilidade de trabalhar de forma colaborativa, integrando-me a elencos de séries já estabelecidas. Recebi os roteiros das três séries, o que foi muito útil. Como atriz, é essencial entender o contexto geral do programa, mesmo quando você não está em cena. Eu amo ler roteiros, e mesmo que meu personagem tenha poucas falas, faço questão de ler tudo.", declarou.

Ela ainda comentou sobre sua preparação par as cenas. "Eu adoro pesquisar antes de atuar. Assisti a vários episódios das séries para conhecer os atores com quem contracenaria, observando a forma como falam e seus movimentos corporais. Isso foi crucial para construir a Ellie, pois facilita muito quando você entende o tom em que o outro ator atua", contou.

Bastidores das gravações

Antonella Rose gravou por alguns dias e com elencos e produções diferentes. "A gravação foi surpreendentemente tranquila. A produção era extremamente organizada, e isso explicava o sucesso das séries ao longo de mais de 10 anos. Todas as equipes eram muito profissionais e eficientes", afirmou ela, que ficou impressionada com algumas atitudes da equipe: "Com certeza, a pontualidade, seriedade e profissionalismo das três produções".

A jovem ainda disse o que aconteceu de mais legal no set de gravação. "Eu amo experimentar comidas diferentes, e havia uma padaria com todos os tipos de lanches e guloseimas que você pode imaginar. Além disso, as professoras que tive no set foram incríveis. Uma delas falava português fluente porque é casada com um brasileiro e já morou no Brasil. Aqui, atores menores de 18 anos precisam cumprir no mínimo quatro horas diárias de estudo no estúdio para poder trabalhar", afirmou.

Para as cenas, ela precisou fazer uma maquiagem de efeito especial para simular um machucado, já que, na história, sua personagem foi vítima de uma explosão de gás, que causou a destruição em um trem no metrô e mobilizou vários bombeiros, policiais e médicos. "Tive que fazer um corte profundo no rosto. O processo de maquiagem demorava no mínimo uma hora, só para o efeito especial do machucado, e depois mais um tempo para o cabelo", relembrou.

Conselho de Jason Beghe

Antonella Rose ainda ficou próxima do ator Jason Beghe, que é o protagonista de Chicago P.D., e ouviu um conselho especial dele para sua carreira. "Ele é reservado, mas no segundo dia de trabalho juntos, ele me disse algo que nunca esquecerei. Ele contou que, há 20 anos, trabalhou com um ator mirim a quem disse que ganharia um Oscar um dia, e isso realmente aconteceu. Depois, ele me disse que estava sentindo isso novamente e pediu que eu lembrasse dele quando isso acontecesse. Ele disse: "Você só precisa do diretor e da história certa, porque o talento você já tem." Foi muito motivador e especial para mim", afirmou.

Profissão de atriz já está no sangue

Antonella Rose é filha da atriz brasileira Daisy Pinheiro, conhecida por suas atuações em novas como Pequena Travessa e Marisol, ambas no SBT. A menina nasceu em Miami, Estados Unidos, e começou a carreira artística aos 6 anos em comerciais.

Ela teve todo o apoio da mãe para participar do crossover. "Minha mãe me acompanhou 100% do tempo. Por lei, menores não podem ficar desacompanhados em nenhum momento no set. Se ela precisasse sair, uma supervisora de crianças ficava comigo. Eu faço parte do SAG, um sindicato de atores que é bem rigoroso com essas questões", disse ela, que ainda garantiu que seguiu seu instinto para gravar as séries. "Quanto às dicas de atuação, minha mãe tem métodos diferentes dos meus. Quando eu era menor, ela me ajudava muito, mas hoje gosto de confiar nos meus instintos. Adoro surpreendê-la com minhas ideias".

A atriz mirim ainda refletiu sobre como foi se ver na TV nas três séries. "Assisti com direito a pipoca e pizza com meus parentes", disse ela, que não gosta de ser na telinha, mas sabe que é importante assistir ao próprio trabalho. "Essa pergunta é difícil porque não gosto muito de assistir às minhas cenas. Sempre vejo algo que gostaria de ter feito diferente. Mas sei que é importante assistir, porque é como cozinhar e não provar: fica difícil saber como melhorar, não é?".

Veja fotos das cenas do crossover de Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D.:

Antonella Rose participou do crossover das séries Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. - Foto: Divulgação

Antonella Rose participou do crossover das séries Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. - Foto: Divulgação

Antonella Rose participou do crossover das séries Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. - Foto: Divulgação

Antonella Rose participou do crossover das séries Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. - Foto: Divulgação