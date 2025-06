Fernando Caruso fala sobre carreira e novos projetos: 'É no humor aonde me encontro'

Em entrevista à CARAS, o ator e humorista Fernando Caruso revela como o humor moldou sua trajetória e comenta lançamentos

Atualmente envolvido em diferentes frentes artísticas, Fernando Caruso (44) se divide entre o teatro, o podcast e os bastidores de um novo filme e musical. Em entrevista exclusiva à CARAS, o ator e comediante revela suas paixões, relembra momentos marcantes da carreira e fala com entusiasmo sobre o universo nerd, que o acompanha desde a infância.

Humor é seu verdadeiro lugar no mundo

Com uma carreira consolidada no teatro, na TV e agora também nos podcasts, Fernando Caruso não esconde sua identificação com a comédia. Para ele, é nesse território que tudo faz sentido.

"Não sei se posso responder pelo Brasil todo, nunca fiz humor no Acre, por exemplo. Mas posso dizer que toda minha experiência têm sido sempre muito gratificante. O humor gera uma conexão imediata, a impressão é que você faz novos amigos em todo lugar que você se apresenta. Sim, sem dúvida, é no humor aonde eu mais me encontro e me identifico. Diria mais: só nele. (Embora também não tenha me aventurado muito nas tragédias gregas, vai saber…)", diz ele, com o bom humor característico.

Quando o assunto são ídolos, Caruso não hesita ao citar um dos grupos mais icônicos da comédia mundial: o Monty Python.

"Meus maiores ídolos são os integrantes do grupo Monty Python pela dedicação absoluta na arte de fazer e pensar comédia. Até hoje eles me fazem rir e me servem de referência", afirma o artista.

Universo nerd sempre presente

Apaixonado pela cultura pop desde a infância, o artista recentemente lançou o livro Guia de Sobrevivência Nerd, onde compartilha sua visão única sobre o universo geek.

"Sim, sempre fui fã, minha jornada começou aos 10 anos de idade lendo revistinhas do Homem Aranha. A intenção por trás do Guia é ‘sair do armário’ definitivamente, expor esse lado da minha vida e convidar outras pessoas a viajarem comigo por esse universo. E, como um bom Guia de Sobrevivência, fornecer as ferramentas necessárias para a tarefa", contou.

Seu Wilson ainda rende frutos?

Mesmo após uma década fora do Vai Que Cola, o personagem vivido por Caruso continua presente no imaginário popular – e nas ruas.

"As pessoas falam muito desse personagem na rua – e até em algumas entrevistas – mesmo com a minha saída do programa há dez anos. Acho que isso se dá muito pelas constantes reprises não remuneradas que fazem todos achar que eu ainda estou na série", brincou o ator.

Novos projetos

Além do sucesso no teatro com a peça Corte Fatal e do lançamento do livro, Fernando segue expandindo horizontes com novos projetos.

"Também lancei um podcast novo com o meu grupo de stand up comedy 4K, chamado 4Cast. Tá no YouTube e em todas as plataformas digitais de áudio. E ainda tem um filme e um musical vindo aí esse ano, vamos aguardar! Espero poder voltar a falar com vocês sobre eles quando o momento chegar, porque estou muito empolgado com ambos!", adiantou o artista.

