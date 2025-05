Fernanda Paes Leme abre o jogo sobre volta às novelas: 'Quem sabe'

Em suas redes sociais, Fernanda Paes Leme respondeu algumas perguntas dos seus seguidores e abriu o jogo sobre seu possível retorno às novelas

Nesta terça-feira, 6, Fernanda Paes Leme aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores.

Um internauta quis saber se a famosa pretende retornar para as novelas algum dia e Fernanda garantiu que seu retorno pode estar mais próximo do que se imagina.

"Eu tenho vontade. Eu acho que agora eu estou começando a ficar com saudades. Fiquei muitos anos sem fazer novela, a última novela que eu fiz foi Salve Jorge. Vocês têm noção? Faz muito tempo. Agora estou ficando com vontade de voltar. Quem sabe pensar no ano que vem, de repente...dar umas voltinhas lá na Globo", disse ela.

Carreira

Fernanda Paes Leme começou sua carreira de atriz no seriado Sandy & Junior, exibido pela Rede Globo entre 1998 e 2002. Em seguida, a famosa atuou em diversas novelas como Agora É Que São Elas, Um Só Coração, Da Cor do Pecado, América, Desejo Proibido, Insensato Coração, entre outras.

O último trabalho de Fernanda na TV foi uma participação como Solange em Malhação: Vidas Brasileiras, exibida em 2018. Porém, a última novela inteira que ela participou foi Salve Jorge, de 2012. Na trama, ela interpretou a Tenente Márcia Dias. Longe da TV, Fernanda Paes Leme focou em sua carreira de apresentadora.

Mudanças no corpo após a maternidade

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme separou um tempo nesta terça-feira, 6, para conversar com os seguidores a respeito de diversos assuntos, incluindo a maternidade. Por meio das redes sociais, a artista abordou a 'aceitação do corpo' após a gravidez.

Fernanda é mãe de Pilar, de um ano. De acordo com a famosa, as mudanças no corpo ocorridas ao longo dos últimos 12 meses não foram uma preocupação para ela.

"Eu fui me pesar ontem, estava na casa de uma amiga que tinha balança e falei: ‘deixa eu me pesar para ver com quanto [de peso] eu estou’. Nunca mais tinha me pesado, mesmo. Vi que voltei ao peso que eu estava antes de engravidar da Pilar, até um pouco menos", iniciou.

Em seguida, Fernanda Paes Leme ressaltou que a mudança no corpo logo após a gestação vai muito além de perder ou ganhar peso. "Mas é uma mudança total, não é sobre o peso em si. Muda tudo. Vem uma flacidez, a cicatriz da cesárea, você vira mesmo uma nova pessoa, internamente e externamente também", declarou ela.

"A Pilar completou um ano. Não existe prazo ou tempo para nada disso. Mas, eu fiquei feliz de não ter ‘noiado’ nessa questão do corpo durante esse período. Eu foquei no que eu precisava focar, que era ela", concluiu a atriz.

