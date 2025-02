Fernanda de Freitas completa 45 anos; saiba por onde anda a atriz de Tapas & Beijos

Dona de personagens marcantes como Flavinha de Tapas & Beijos, Fernanda de Freitas participou de novela da Globo em 2021 e está em novo projeto do Disney+

No dia 25 de fevereiro, a atriz Fernanda de Freitas completa 45 anos. Dona de personagens marcantes da televisão brasileira, como Flavinha de Tapas & Beijos e Marina da Glória na nova versão de Escolinha do Professor Raimundo, Fernanda se mantém ativa na carreira de atriz e estreia no Disney+ neste ano.

Início na televisão

A carreira de Fernanda de Freitas começou na TV como assistente de palco no Planeta Xuxa, onde a atriz representou o signo de Peixes entre os anos 2000 e 2001 como parte das Garotas do Zodíaco. Em 2002, conquistou sua primeira personagem em Coração de Estudante e, no ano seguinte, tornou-se uma das apresentadoras do TV Globinho.

Ao longo dos anos, Fernanda acumulou experiência em diversas produções, transitando entre gêneros com naturalidade. Seu talento ficou evidente em novelas como Kubanacan, Bang Bang e Pé na Jaca. No cinema, brilhou em Zuzu Ange e Tropa de Elite, provando sua versatilidade também nas telonas.

O grande reconhecimento, no entanto, veio com a série Tapas & Beijos, na qual interpretou Flavinha, uma de suas personagens mais queridas pelo público. A sintonia com o elenco e o tom cômico da produção consolidaram sua presença na TV.

Projetos recentes

Após Tapas & Beijos, Fernanda se destacou na nova versão da Escolinha do Professor Raimundo como Marina da Glória e viveu a irreverente Andréia em Mister Brau. Em 2021, surpreendeu com um papel mais dramático na novela Um Lugar ao Sol, onde interpretou Érica, uma personal trainer determinada a mudar de vida.

No teatro, a atriz também teve momentos de destaque, incluindo a peça Ensina-me a Viver, na qual foi aclamada pelo público e crítica. No cinema, protagonizou 4x100 - Correndo por um Sonho, reafirmando sua versatilidade e disposição para novos desafios.

Seu trabalho mais recente, a série Capoeiras, vai estrear ainda esse ano no Disney+. A atriz vai viver a personagem Yves e contracenará com grande parte do elenco de Impuros.

