Fernanda Bande recalcula a rota e fala sobre retorno ao BBB: 'Estratégico'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernanda Bande fala se retornaria para uma nova edição do BBB e reflete sobre estratégias dentro do jogo

No começo deste ano, parte do público do BBB movimentou as redes sociais e pediu por uma edição do programa só com ex-participantes que marcaram suas temporadas. A atração desejada por internautas já ganhou até nome na web, BBB All Stars. Até o momento, esta é apenas uma brincadeira, mas que vem gerando especulações.

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernanda Bande (33) responde se toparia participar desta edição especial do BBB, ao que prontamente ela entrega: "Super iria!", afirma. Porém, a ex-BBB acredita que seria uma edição bem diferente.

"O All Stars seria totalmente estratégico. Todo mundo ali vai estar jogando, todo mundo vai estar mirando. Todo mundo vai querer um up maior na carreira. As vezes também a soberba acaba detonando um o outro. Eu acho muito interessante", declara.

Fernanda Bande virou meme nas redes sociais, por ficar bastante tempo no quarto, durante sua edição. Ela fala sobre estratégias em um BBB All Stars: "Total! A galera que não gosta de mim ia esperar que eu continuasse no quarto, mas [eu] estaria pulando na piscina", brinca.

Sentimento é de vitória

Nas redes sociais, Fernanda Bande recebeu o apelido de "loba", o termo é usado para designar mulheres corajosas e destemidas. Ela reflete que está muito feliz com sua trajetória após o reality e confessa ter o sentimento de vitória.

"Eu não poderia esperar algo melhor da minha trajetória. Estou muito grata, sou muito grata. Eu estou onde eu queria estar! Então, ninguém vai me tirar este sentimento de vitória. Podem querer coisas maiores, me comparar, mas não existe comparação com sucesso. Então, eu consegui a minha ideia de sucesso. Eu estou onde eu quero estar!", finaliza a ex-BBB.

