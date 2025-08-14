Felipe Titto revela por que não faz mais novelas e quanto ganhava atuando

O ator Felipe Titto revela planos para a carreira de empresário e motivos para não aceitar mais convites para atuar em novelas

Felipe Titto decidiu deixar as novelas da Globo de lado para priorizar sua atuação como palestrante e empresário, áreas que, segundo ele, garantem ganhos muito superiores. Em entrevista ao podcast Podshape, apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia, ele admitiu: “150 mil reais. É o preço de uma palestra minha de uma hora. Nos últimos três anos, me chamaram para umas cinco novelas, mas não dá, a conta não fecha”.

O ator iniciou sua trajetória na emissora em 2004, com uma participação em A Diarista. No ano seguinte, interpretou Marley em Malhação, papel que abriu portas para produções como Avenida Brasil, O Outro Lado do Paraíso e A Dona do Pedaço, exibida em 2019, quando fez seu último trabalho na teledramaturgia.

Em fevereiro de 2023, no podcast Ticaracaticast, ele lembrou que, no início da carreira, ganhava R$ 1.500 por mês em Malhação. O valor subiu para cerca de R$ 5 mil quando passou a participar de produções de maior repercussão, mas, ainda assim, está longe do faturamento atual como palestrante e empreendedor.

Outros negócios e empreendimentos

No mesmo bate-papo, Titto revelou que tem um filme agendado para o final de novembro, com gravações previstas para um mês. “Eu faço um filme agora no final de novembro, porque é um mês de gravação. Como sou protagonista, dá para bater as filmagens com a minha agenda.”

Ele explicou que o formato é mais viável que o das novelas, que demandam cerca de um ano de gravação no Rio de Janeiro: “Novela é um ano, no Rio de Janeiro, contando preparação com gravação. E meu salário não é esse. É uma crescente com a última que fiz, 70 mil reais, se renovar vai ser 90 contos, que seja”.

Além do cinema e das palestras, Titto administra a agência de gerenciamento artístico Titânio e é sócio em diversos negócios, incluindo participações por meio da Mandala Investimentos. Ele também já integrou o time fixo de investidores da sétima temporada do Shark Tank Brasil, e apresentou programas como Are You the One? Brasil e Ridículos, na MTV.

Leia também: Médico explica diagnóstico que levou Felipe Titto à internação: 'Pode causar a morte'