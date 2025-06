Felipe Andreoli expõe real motivo que o levou a pedir demissão da Globo

O apresentador Felipe Andreoli, que atualmente está na Record TV, conta como decidiu pedir o seu desligamento da emissora dos Marinho

Durante entrevista concedida ao Programa Flavio Ricco, o apresentador Felipe Andreoli revolou o motivo pelo qual levou a sua decisão de pedir demissão da TV Globo, quando comandava o Globo Esporte São Paulo. Ao lado da mulher, Rafa Brites, ele esclareceu que pediu demissão no dia dia 25 de setembro,. No entanto, a emissora insistiu na sua permanência.

Decisão

"Cheguei lá e falei 'olha, vocês não precisam se preocupar se eu vou fazer publicidade ou não porque eu vou sair'. Peguei eles de surpresa e faltavam apenas cinco dias para eu sair de férias. Eles tentaram argumentar, pediram para eu decidir oficialmente quando voltasse das férias, mas eu já estava decidido", destacou.

"Quando saí, eu não tinha nada, queria dar um respiro e cuidar das minhas coisas. Fiquei muito feliz de muitas pessoas me procurarem, emissoras abertas e fechadas. Quando saí da Globo, pensei 'como sou doido de sair do maior programa de esportes do Brasil'. Minha estratégia era me reciclar, trazer um público mais jovem para perto de mim", falou.

Na ocasião, ele ainda disse que a proposta para ele e a esposa apresentarem as atrações Power Couple e Love & Dance, da RecordTV, chegaram ao mesmo tempo: "Eles chamaram os dois de uma vez, então essa foi a grande sacada da Record. Eu não sabia nada, mas aceitei".

