Faustão é internado e João Silva cancela festa, diz jornal do SBT

Afastado da televisão desde 2023 e após dois transplantes, Faustão teria sido internado e o filho, João Silva, cancelado festa de última hora
O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, que está afastado da TV desde 2023, quando deixou seu programa na Band, estaria internado em São Paulo. Segundo o telejornal SBT News nesta quinta-feira, 7, a hospitalização teria ocorrido por conta de uma infecção na perna.
Com estreia marcada para sábado, 09, no SBT, o filho dele, João Silva, até teria cancelado sua festa nesta quinta-feira, 07, de última hora por causa da internação do pai.
"O apresentador Faustão teve uma infecção na perna e precisou ser internado", disse o apresentador do telejornal. Então, o repórter entrou ao vivo com mais informações. "Ele está internado no Hospital Albert Einstein, que fica na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. A expectativa é para a saída do boletim médico. Ele deu entrada aqui ontem com os familiares, inclusive com o João Silva, filho dele, que teria uma festa marcada para hoje na casa da família e cancelou este evento. A assessoria disse que ele teve apenas um pessoal e familiar, não deu detalhes sobre o caso", afirmaram.
Vale lembrar que João Silva é apresentador do SBT e seu programa estreia nos próximos dias.
Em fevereiro deste ano, Faustão surgiu em um clique raro ao lado de Gusttavo Lima, sua esposa, Luciana Cardoso, e o filho, João Silva. Na ocasião, ele apareceu sentado em uma cadeira e com o é enfaixado.
É bom lembrar que, nos últimos meses, o ex-global havia dado entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratar uma infecção. "Fausto está encerrando o tratamento de uma infecção desde o final de dezembro e terá alta no final de semana", afirmou Luciana Cardoso em nota ao 'G1'. No fim de janeiro, ele teve alta hospitalar.
Ver essa foto no Instagram
Esposa do apresentador Faustão, a produtora Luciana Cardoso marcou presença no leilão beneficente do ex-jogador de futebolRonaldo Fenômeno e Celina Locks. Ela chegou ao evento com seu filho caçula, Rodrigo, de 16 anos, e fez um comentário sobre a saúde do marido.
Fausto Silva está longe da TV desde 2023 e cuida da saúde após passar por dois transplantes de órgãos há um ano. Ele fez um transplante de coração e outro de rim em pouco tempo. Desde então, ele está focado em sua recuperação.
Inclusive, a esposa dele disse que o comunicador segue atento aos cuidados com a saúde. "Ainda temos muito caminho pela frente. O problema ainda não foi superado. Estamos fazendo o trabalho que precisa ser feito. Mas a união familiar é o mais importante, traz a força para que cada obstáculo seja superado no dia a dia", disse ela ao site Quem.
Leia também:Faustão reaparece em fotos inéditas com a família na noite de Natal
|Marcelo Argenta sobre retorno de Lauro em Êta Mundo Melhor: 'Mais evidência'
|Gaby Amarantos transforma festa de aniversário em vivência cultural com raízes amazônicas: 'Potência'
|Atriz de Grey’s Anatomy relata susto ao descobrir doença autoimune
|Gabi Prado surge aos prantos após postar foto do filho por engano e faz apelo: 'Por favor'
|Faustão é internado e João Silva cancela festa, diz jornal do SBT
|Nova namorada do ex-marido de Preta Gil: Saiba quem é a eleita
|Bruna Biancardi se derrete com fotos do passaporte da filha caçula, Mel
|5 atrações imperdíveis para visitar em Olímpia, no interior de São Paulo
|Zé Felipe se emociona ao receber recado da filha: 'Coração apertado'
|Gabriely Miranda revela proibição em seu casamento com Endrick: 'Todos'