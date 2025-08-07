CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Faustão é internado e João Silva cancela festa, diz jornal do SBT
TV / Saúde

Faustão é internado e João Silva cancela festa, diz jornal do SBT

Afastado da televisão desde 2023 e após dois transplantes, Faustão teria sido internado e o filho, João Silva, cancelado festa de última hora

Redação CARAS
por Redação CARAS
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 10h55 - Atualizado às 11h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Faustão
Faustão - Reprodução/ Instagram

O apresentador Fausto Silva, de 75 anos, que está afastado da TV desde 2023, quando deixou seu programa na Band, estaria internado em São Paulo. Segundo o telejornal SBT News nesta quinta-feira, 7, a hospitalização teria ocorrido por conta de uma infecção na perna.

Com estreia marcada para sábado, 09, no SBT, o filho dele, João Silva, até teria cancelado sua festa nesta quinta-feira, 07, de última hora por causa da internação do pai. 

"O apresentador Faustão teve uma infecção na perna e precisou ser internado", disse o apresentador do telejornal. Então, o repórter entrou ao vivo com mais informações. "Ele está internado no Hospital Albert Einstein, que fica na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. A expectativa é para a saída do boletim médico. Ele deu entrada aqui ontem com os familiares, inclusive com o João Silva, filho dele, que teria uma festa marcada para hoje na casa da família e cancelou este evento. A assessoria disse que ele teve apenas um pessoal e familiar, não deu detalhes sobre o caso", afirmaram. 

Vale lembrar que João Silva é apresentador do SBT e seu programa estreia nos próximos dias. 

Em fevereiro deste ano, Faustão surgiu em um clique raro ao lado de Gusttavo Lima, sua esposa, Luciana Cardoso, e o filho, João Silva. Na ocasião, ele apareceu sentado em uma cadeira e com o é enfaixado.

É bom lembrar que, nos últimos meses, o ex-global havia dado entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratar uma infecção. "Fausto está encerrando o tratamento de uma infecção desde o final de dezembro e terá alta no final de semana", afirmou Luciana Cardoso em nota ao 'G1'. No fim de janeiro, ele teve alta hospitalar.

Esposa de Faustão fala sobre a saúde dele após dois transplantes

Esposa do apresentador Faustão, a produtora Luciana Cardoso marcou presença no leilão beneficente do ex-jogador de futebolRonaldo Fenômeno e Celina Locks. Ela chegou ao evento com seu filho caçula, Rodrigo, de 16 anos, e fez um comentário sobre a saúde do marido.

Fausto Silva está longe da TV desde 2023 e cuida da saúde após passar por dois transplantes de órgãos há um ano. Ele fez um transplante de coração e outro de rim em pouco tempo. Desde então, ele está focado em sua recuperação.

Inclusive, a esposa dele disse que o comunicador segue atento aos cuidados com a saúde. "Ainda temos muito caminho pela frente. O problema ainda não foi superado. Estamos fazendo o trabalho que precisa ser feito. Mas a união familiar é o mais importante, traz a força para que cada obstáculo seja superado no dia a dia", disse ela ao site Quem

Leia também:Faustão reaparece em fotos inéditas com a família na noite de Natal

Quem é Fausto Silva:

  • Nome completo e nascimento: Fausto Corrêa da Silva, nascido em 2 de maio de 1950, em Porto Ferreira, São Paul.
  • Início na carreira: Começou como radialista ainda jovem, depois virou repórter esportivo e também trabalhou como promotor de eventos antes de migrar para a televisão.
  • Perdidos na Noite: Liderou o programa irreverente Perdidos na Noite, exibido pela TV Gazeta, Record e Band entre 1984 e 1988, impondo seu estilo espontâneo e irreverente.
  • Domingão do Faustão: Apresentou o icônico dominical Domingão do Faustão na Globo por mais de três décadas (1989–2021), exclusivo em seu gênero.
  • Transição para a Band: Após deixar a Globo, estreou com o programa Faustão na Band (2022–2023), resgatando quadros como Cassetadas e mantendo seu estilo de entretenimento massivo.
  • Saúde frágil e cirurgias: Passou por um transplante de coração em agosto de 2023 e por um transplante de rim em fevereiro de 2024, ambos no Hospital Albert Einstein em São Paulo.
  • Alta e recuperação: Depois de enfrentar uma infecção, recebeu alta hospitalar e retomou rotina em casa.
Redação CARAS

A redação do site CARAS é composta por jornalistas e estagiários de Comunicação Social que produzem os conteúdos sobre o universo das celebridades, realeza e influencers.

fausto silvafaustãofaustão internado
Fausto Silva (Faustão) Fausto Silva (Faustão)  

Leia também

Bastidores

MC Livinho - Foto: Reprodução / TV Globo

Saiba quem deve substituir MC Livinho no Dança dos Famosos 2025

Bastidores

MC Livinho - Foto: Globo / Léo Rosario

Por que MC Livinho saiu do Dança dos Famosos? Cantor está fora da competição

Luto

Yarin, ex-participante do MasterChef México - Foto: Reprodução / TV Azteca

Ex-participante do MasterChef morre aos 38 anos

SAÚDE

Junior Lima e os filhos - Foto: Reprodução/GNT e Instagram

Junior Lima revela por que decidiu expor diagnóstico da filha: 'É importante'

Desabafo

Junior Lima - Foto: Reprodução/GNT

Junior Lima comenta impacto de boatos sobre sua sexualidade: '20 anos de análise'

Série

Clarice (Julia Dalavia) e Teo (Jaffar Bambirra) na série 'Dias Perfeitos' - Foto: Divulgação

Série ‘Dias Perfeitos’ terá perspectiva inédita dos 2 protagonistas

Últimas notícias

Marcelo Argenta vive Lauro em Êta Mundo MelhorMarcelo Argenta sobre retorno de Lauro em Êta Mundo Melhor: 'Mais evidência'
Gaby Amarantos celebra 47 anos com o Xarque da GabyGaby Amarantos transforma festa de aniversário em vivência cultural com raízes amazônicas: 'Potência'
Camilla Luddington em Grey's AnatomyAtriz de Grey’s Anatomy relata susto ao descobrir doença autoimune
Gabi PradoGabi Prado surge aos prantos após postar foto do filho por engano e faz apelo: 'Por favor'
FaustãoFaustão é internado e João Silva cancela festa, diz jornal do SBT
Rodrigo GodoyNova namorada do ex-marido de Preta Gil: Saiba quem é a eleita
Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de MelBruna Biancardi se derrete com fotos do passaporte da filha caçula, Mel
Saiba cinco atrações e eventos imperdíveis para conhecer em Olímpia, no interior de São Paulo5 atrações imperdíveis para visitar em Olímpia, no interior de São Paulo
Zé Felipe se emociona com áudio de Maria FlorZé Felipe se emociona ao receber recado da filha: 'Coração apertado'
Gabriely Miranda e EndrickGabriely Miranda revela proibição em seu casamento com Endrick: 'Todos'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade