Faustão e a filha: Relembre quando ele apresentou a herdeira ao mundo

Na capa da Revista CARAS em abril de 1998, o apresentador Faustão mostrou as primeiras fotos de sua primeira filha, Lara. E ela vai se casar hoje!

A família do apresentador Fausto Silva, o Faustão, está em festa neste sábado, 20 de setembro, por causa do casamento de Lara, a primogênita do comunicador. Ela subirá ao altar em uma cerimônia intimista na casa dele para celebrar o seu amor com Julinho Casares. Nesta data especial, que tal relembrar quando Lara foi apresentada ao mundo?

Em abril de 1998, Faustão mostrou as primeiras fotos da filha na capa da Revista CARAS. Ele fez um ensaio fotográfico ao lado da então esposa, Magda Colares, para celebrar o nascimento da filha, que veio ao mundo com 3,5 quilos e 50 centímetros.

As fotos foram feitas ainda na maternidade em São Paulo antes da família ir para casa. Na época, os pais contaram à reportagem que a bebê era calma, só chorava quando queria mamas e tinha os cabelos pretos, além de ser a cara do pai. Ela nasceu em 28 de março de 1998, às 10h13. “É emocionante quando se vive com uma pessoa que se ama e chega alguém que é o resultado dos dois. Lara representa nós dois juntos e é bom saber que vamos poder passar para ela tudo o que aprendemos para que ela se transforme numa pessoa do bem”, disse a mãe coruja.

Faustão se tornou pai pela primeira vez aos 47 anos e falou sobre esta decisão na reportagem da revista. “Só resolvemos ter um filho quando a vida já estava estabilizada, quando completamos nove anos de casamento e quando consegue ter minha vida profissional controlada. A vantagem de ser pai jovem é que você cresce junto com seu filho. Em compensação, hoje tenho muito mais tempo para me dedicar a Lara e poderia estar mais presente, acompanhando seu crescimento”, disse ele na época. Inclusive, ele contou que só conseguia pegar a filha no colo quando estava sentado, já que tinha receio quando estava em pé. “Quando chegar em casa e puder colocá-la na nossa cama enorme, acho que vou ter mais coragem. Mas não tem importância. Quando ela for mais grandinha ninguém querer carregá-la no colo. Só eu”, afirmou.

Relembre as fotos que foram publicadas na revista logo após o nascimento de Lara:

Quem é Lara hoje em dia?

Filha de Faustão e Magda Colares, Lara se tornou cantora e compositora. Ela começou a fazer aula de canto aos 14 anos e nunca mais parou. Ela se formou em Artes Plásticas e História da Arte, cursou composição, direção de fotografia, produção de música, escultura, direção de cinema, dança contemporânea, piano e violão. Ela já trabalhou com fotografia, vídeo, assistente de fotógrafos e com audiovisual no estúdio do diretor criativo Giovanni Bianco.

Durante seu crescimento, ela tinha receio de cantar em público, mas deixou isso de lado com a ajuda da terapia e se entregou à música. Ela gravou seu primeiro álbum, chamado Lara, e iniciou sua agenda de shows.

Em setembro de 2025, Lara se casa com Julinho Casares. Os dois estão juntos desde 2020 e ficaram noivos em 2024. A união acontecerá em uma cerimônia para 40 convidados na casa da família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LARA (@laralaramusic)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LARA (@laralaramusic)