Fátima Bernardes responde a críticas sobre o fim da TV Globinho: ‘Não foi um erro’

A apresentadora Fátima Bernardes esclarece que não foi responsável pelo fim do programa e responde às críticas; confira os detalhes!

Nesta sexta-feira, 28, a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes se pronunciou sobre o fim da TV Globinho (2000-2015), um marco para várias gerações de telespectadores. Ela rebateu as críticas ao encerramento da programação infantil, que foi substituída pelo programa Encontro. Segundo Fátima, na sua visão, a grade matinal da emissora já não comportava produções voltadas para o público infantil.

Em entrevista ao canal de Felipe Neto, a jornalista recebeu uma pergunta de um fã sobre o fim da TV Globinho. Direta e sincera, ela esclareceu os motivos que levaram ao cancelamento do programa.

"Quem dera eu tivesse esse poder [de encerrar a TV Globinho]. Não foi um erro, foi um acerto. Comercialmente. Você não pode fazer anúncio em horário infantil. Não pode. Quando me perguntam se fui eu: não fui eu. Vocês lembram do Globo Cor Especial [1973-1983]? Não lembram, ninguém lembra. Quando tiraram do ar, ninguém perguntou se fui eu! E eu lá, tive que aceitar", relatou.

No entanto, Fátima já havia mencionado ter tido um impacto direto na decisão. Em 2022, em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, ela explicou que a programação matinal não era mais atrativa para o público infantil e que também havia restrições para a veiculação de anúncios publicitários.

Em 2012, com a estreia do Encontro com Fátima Bernardes, a TV Globinho passou a ser exibida apenas aos sábados. Três anos depois, o programa infantil foi definitivamente retirado do ar, deixando muitos fãs nostálgicos, desapontados e insatisfeitos com a decisão da emissora.

A renomada Fátima Bernardes encerrou seu contrato fixo com a Rede Globo em 2023, após uma trajetória de 27 anos na emissora. Apesar de ter desenvolvido e apresentado um novo projeto para a empresa da família Marinho, a proposta aguarda aprovação.

Confira o vídeo completo:

