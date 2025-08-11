CARAS Brasil
  2. Fabiula Nascimento relembra sua volta ao set após nascimento de gêmeos
TV / Por trás das câmeras

Fabiula Nascimento relembra sua volta ao set após nascimento de gêmeos

A atriz Fabiula Nascimento conta que estava em fase de amamentação com seus filhos gêmeos durante sua volta ao set de gravações de Dias Perfeitos

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 15h40

Fabiula Nascimento
Fabiula Nascimento - Foto: Globo/Estevam Avellar

Dias Perfeitos, a nova série original Globoplay, inspirada no livro do autor Raphael Montes, estreia na próxima quinta-feira, 14, e conta com um elenco de peso. A atriz FabiulaNascimento, que interpretou a personagem Helena, relembrou os momentos de gravação em 2023. Na época, ela voltou ao set de gravações após o nascimento dos filhos gêmeos, Roque e Raul, com o ator Emílio Dantas, e estava na fase de amamentação.

Eu estava voltando a trabalhar, meus bebês eram pequenos, eu estava amamentando. Eu estava com outro corpo. Estava fazendo uma mãe tão diferente do que eu estava vivendo na minha vida pessoal”, ressaltou a atriz em entrevista ao Gshow, destacando o contraste da mãe preconceituosa que interpretou e a mulher alegre que se tornou após entrar para a maternidade.

A personagem de Fabiula tem pensamentos elitistas e não aceita o relacionamento de sua filha Clarice (Julia Dalavia) com Breno (Elzio Vieira), mas se surpreende quando a herdeira engata um namoro com um estudante de medicina, o Téo (Jaffar Bambirra).

É uma personagem que tem o seu racismo, o seu classismo, os seus preconceitos. Mas tem transformação. Ela acredita que o que ela pensa pra filha é o melhor pra filha, e pronto. E ela é muito dessa pessoa que tem preconceito no olhar, na primeira vista, a gente vê um futuro médico, né? Como que um futuro médico será uma pessoa que não será boa pra sua própria filha, né?”, afirmou a atriz.

O enredo da nova série

Dias Perfeitos apresenta a história de Téo, um estudante de medicina que se apaixonou perdidamente por Clarice, uma estudante de história da arte e aspirante a roteirista, principalmente por sua ousadia e perspicácia após conhecê-la por acaso. Clarice beijou Téo na intenção de provocar ciúmes em seu namorado, o que chamou a atenção do garoto.

Após Téo ser rejeitado algumas vezes, ele decidiu sequestrar a roteirista, a fim de fazê-la mudar de ideia.

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

