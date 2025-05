Ex-Shark Tank retorna ao programa após três anos; saiba quem

A investidora e empresária Camila Farani faz seu retorno ao Shark Tank Brasil como forma de comemoração aos 10 anos de programa; saiba mais

A “shark” mais querida voltou para um episódio especial de Shark Tank Brasil que vai ao ar em breve: Camila Farani (44) entra no tanque de investidores para comemorar 10 anos do programa. O time será composto apenas por mulheres e irá ao ar em breve.

Farani, além de querida pelo público do reality de empreendedorismo, traz representatividade com sua passagem: nos 10 anos, foi a única mulher da comunidade LGBTQIAPN+ no time e trouxe sua expertise com um olhar especial para investimentos de outras mulheres. Outro feito de Camila é ter ganho três vezes o prêmio de Melhor Investidora Anjo do Brasil — reconhecimento dado a uma pessoa física que investe capital em negócios para desenvolvê-los.

QUAIS SÃO OS INVESTIMENTOS MAIS FAMOSOS DE CAMILA?

Parte de uma das temporadas, Camila investiu na Wakanda Educação. A CEO Karine Oliveira — mulher negra, LGBT e periférica — levou a proposta de uma empresa cujo foco era profissionalizar pessoas de baixa renda para seus micro negócios. Com o investimento, ela se tornou até mesmo capa da Forbes Under 30 e o projeto cresceu 350%.

O mais recente é um co-investimento na SpaceX, por meio da gestora Staged Ventures, com sede em Miami. Outro foco de Farani é a educação de outras mulheres: a comunidade educacional Ela Vence traz programas de investimento a um valor acessível e com a ajuda e suporte necessários na carreira. Ao todo, mais de 500 mil mulheres e 8 mil alunas tiveram a vida impactada pelo projeto.

Foto: Divulgação/ Sony Channel

QUEM É CAMILA FARANI?

Camila Farani é uma empresária, investidora-anjo e referência no ecossistema de inovação no Brasil. É conhecida por sua participação no programa Shark Tank Brasil, onde investe em startups promissoras. Fundadora da G2 Capital, atua apoiando negócios liderados por empreendedores inovadores. É também palestrante e defensora do empreendedorismo feminino. Camila tem formação em Direito e especializações em instituições como Stanford e MIT.

Leia mais em: Ex-Shark Tank, Camila Farani se desafia em novo formato no Times Brasil: 'Isso mudou tudo'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: