Ex-participante do MasterChef morre aos 38 anos

Ex-participante do MasterChef México, Yanin Campos morreu aos 38 anos após um acidente de madrugada e o caso está em investigação

A influenciadora digital Yanin Campos, que é ex-participante do MasterChef México, morreu aos 38 anos de idade. A morte dela foi confirmada por um irmão e aconteceu por causa de um acidente de carro, de acordo com o site TMZ.

O jornal mexicano El Financiero informou que o acidente aconteceu em Chihuahua, no México, no sábado. O acidente foi às 6h da manhã, quando o carro dela bateu em outro veículo que estava estacionado.

Yanin chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu e morreu dois dias depois. Por enquanto, o caso segue em investigação para que as autoridades entendam o motivo da colisão dos veículos.

Yanin ficou conhecida por ter participado do reality culinário MasterChef México em 2018, no qual ficou em 6º lugar.

Em 2023, um ex-participante do MasterChef Brasil morreu aos 40 anos

O ex-semifinalista do Materchef Profissionais, de 2022, Wilson Cabralmorreu em julho de 2023. Segundo informações do site da Band.com.br, o participante do reality havia sofrido um acidente uma semana antes.

Depois do acidente envolvendo o veículo, ele foi internado, contudo, não conseguiu resistir e partiu após uma semana tentando se recuperar. Aos 40 anos, Wilson Cabral deixa a esposa, Simone, e um filho, o Arthur.

Em abril deste ano, o cozinheiro já havia sido internado depois de ter sido picado por uma aranha marrom. Na ocasião, ele contou para a Band.com.br como estava. “Virou uma infecção e minha perna ficou ruim. Tomei remédio, mas o veneno espalhou. Na semana passada, eu não estava mais conseguindo andar e tive de ser internado. O médico viu que precisava operar para tirar o tecido morto e a infecção”, disse.

Após passar pelo reality comandado por Ana Paula Padrão, Wilson Cabral abriu um restaurante com outro participante do programa, Hichel, da mesma edução que integrou em 2022.

A esposa do cozinheiro, Simone, confirmou a perda nos stories da rede social dele e desabafou ao falar sobre o falecimento do companheiro.

Vítima de um acidente de carro, o ex-participante do reality culinário não resistiu após ter ficado uma semana no hospital. A mulher então lamentou a perda e comentou sobre ele ter deixado um filho com autismo, Arthur, que ainda não sabe do acontecimento.

"É com pesar que venho aqui comunicar a morte do Wilson. Infelizmente, o tempo dele de encantar vocês com sua comida e pratos maravilhosos acabou. Estou em choque, mas muito feliz por poder ter feito parte da vida dele durante esses 11 anos", escreveu.

"Agora é confiar em Deus e acreditar que tudo o que ele deixou servirá de orgulho pro filho que ele tanto amou. Muito obrigada por todas as mensagens de apoio de vocês. Que deus abençoe a todos", agradeceu ela.

Em seguida, esposa de Wilson Cabral revelou que ainda não falou para o filho o que aconteceu com o pai dele. "Pessoal, não consigo responder a todos. Primeiro tenho que colocar meu filho para dormir, ele não imagina o que aconteceu hoje. Assim que puder irei responder, prometo", finalizou.