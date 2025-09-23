Ex-moradora de rua, Carolla Parmejano rompe barreiras com a arte: ‘Grande virada de chave’

Carolla Parmejano é destaque nos Estados Unidos nas produções Prime Video; em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala sobre carreira e relembra desafios

Há quase 20 anos atrás, a brasileira Carolla Parmejano desembarcou em Miami com o sonho de se tornar atriz, mas o caminho estava longe de ser fácil. Viveu nas ruas por um período, trabalhou como faxineira e babá até conquistar os primeiros personagens e a virada veio.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz vira a página ao relembrar o passado e revela maior conquista na carreira: “Grande virada de chave”. Segundo Carolla Parmejano, a trajetória artística em outro país é desafiadora. Ela confessa sobre momentos em que enfrentou dificuldades.

“Foi um período muito difícil, principalmente por estar longe da família, dos amigos e de casa. Quando a gente persegue um sonho e se depara com tantos ‘nãos’, a solidão pesa ainda mais, porque não há para quem ligar ou com quem chorar. Mas é justamente aí que nascem a resiliência, a consistência e o foco. Com fé e determinação, sigo em frente, grata por estar onde estou e confiante no caminho que continua”, declara.

GRANDE VIRADA DE CHAVE

Após o período de dificuldades, hoje, Carol soma papéis de destaque como em O Faixa Preta (HBO Max), Solteira Quase Surtando, além das dublagens em Chica Vampiro e La Casa de las Flores e indicação ao Oscar da dublagem (SOVAS) pela Dra. Cho em Dead Space: Aftermath. Ela destaca um momento marcante.

“A grande virada de chave na minha carreira foi quando consegui pagar minhas contas com o que ganho como atriz. Não é um caminho fácil e ainda não vivo 100% da profissão, mas já consigo sustentar uma boa parte da minha vida com ela. Poder viver do que amamos é, sem dúvida, uma das maiores conquistas que um ator pode alcançar”, confessa.

Abaixo, confira trechos editados da entrevista de Carolla Parmejano à CARAS Brasil.

Recentemente, você estreou em ‘Blow for Blow’, longa da Prime Video. Poderia dar mais detalhes desta obra?

– É um projeto longo, feito por muitas pessoas que acreditam na força da arte e na importância da mensagem que ele carrega. Nele, interpreto Marta, a mãe do personagem principal — uma mulher forte, carinhosa e dedicada à família. Foi uma experiência muito especial, não apenas por ser acolhida com tanto carinho e respeito no set, mas também por mergulhar em um gênero completamente novo para mim: as artes marciais. A obra aborda o bullying, um tema sensível que atinge crianças e adolescentes em diferentes fases da vida. Desde a primeira leitura do roteiro, senti que queria dar vida a essa personagem, porque ela habita um lugar muito humano: o de uma mãe que deseja ver o filho feliz, realizado e educado, mas que, ao mesmo tempo, teme as más influências e gostaria de protegê-lo do mundo. É esse equilíbrio entre querer dar asas e, ao mesmo tempo, segurar perto do coração que torna Marta tão especial para mim.

Como é conciliar trabalhos entre Brasil e Estados Unidos?

– Não é fácil, mas é totalmente possível. É preciso organização, dedicação e muita atenção ao que se faz. Acredito que todo ator deveria ter a abertura de trabalhar em diferentes lugares, conhecer novas pessoas e produtoras, porque o universo do entretenimento é infinito. Com foco e disciplina, é possível conciliar tudo e continuar crescendo na profissão.

Você também estreou em o longa Secrets of an Influencer. Como foi este projeto?

– Quando li o roteiro de Secrets of an Influencer e entendi a minha personagem, mergulhei de corpo e alma. Foi um grande desafio interpretar Jacklyn, uma mulher arrogante, mas profundamente movida pelo amor à família. Apesar de suas atitudes muitas vezes não se alinharem com quem eu sou na vida real, ela representa o arquétipo da mãe protetora — alguém capaz de tudo pelos filhos.

Qual a importância de debater estes assuntos nas obras audiovisuais?

– Esse projeto traz uma reflexão muito importante e necessária para a sociedade atual, que toca não apenas professores, pais e mães, mas também todas as pessoas que cuidam de crianças, jovens e, principalmente, adolescentes. O filme aborda de forma direta o universo dos influencers e a dualidade que existe nesse mundo: a influência positiva e, ao mesmo tempo, os riscos que a internet e a inteligência artificial podem trazer. É um tema delicado, mas essencial, porque exige cada vez mais cuidado e consciência de todos nós.

Como definiria o audiovisual nos Estados Unidos para brasileiros?

– A partir de Eu Ainda Estou Aqui, muitas portas se abriram: ganhamos mais visibilidade, oportunidades e espaço, passando a ser mais requisitados. Esse filme trouxe um lugar importante para o talento brasileiro. Claro que existem aqueles que estão há anos lutando por uma chance e outros que, ao chegar, encontram oportunidades mais rapidamente. Tudo depende do talento, do momento e do caminho de cada um. Mas posso afirmar que, depois do Oscar de Melhor Filme, uma grande porta realmente se abriu para todos nós.

O que diria para uma pessoa que deseja trabalhar com arte? Algum conselho?

– Hoje, graças a Deus com tecnologia, temos uma plataforma onde qualquer artista pode produzir, se mostrar e colocar seu rosto diante de quem oferece oportunidades. Acredito que o mundo está aberto para que cada artista se apresente como profissional e como produto, sem espaço para desculpas. O momento que vivemos é de criar, trabalhar, crescer, inventar e imaginar. Temos, em nossas mãos, 24 horas por dia, um aparelho que nos permite produzir de forma simples e acessível. Muitas vezes, as oportunidades não apenas aparecem: são construídas por nós mesmos. Por isso, é fundamental nunca deixar de criar.

Quais são os seus próximos projetos? O que podemos esperar de novidades?

– Estou em um momento da carreira em que tudo está acontecendo de forma muito rápida e inesperada. Nunca imaginei que poderia me tornar diretora, mas já fui contratada para dirigir quatro comerciais farmacêuticos e, recentemente, para comandar uma animação. Ainda não tenho certeza se esse projeto vai se concretizar, mas é emocionante estar nesse novo caminho. Paralelamente, estive no Brasil para gravar um filme e aguardo respostas de outros projetos incríveis, histórias magníficas que, em breve, espero poder compartilhar. E, claro, sigo também com meu compromisso com a sustentabilidade, cuidando do mundo e levando essa mensagem para a minha maior audiência.

Leia mais: Atriz brasileira nos EUA relembra perrengue nas ruas e revela por que deixou o Brasil

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ CAROLLA PARMEJANO NAS REDES SOCIAIS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CAROLLA PARMEJANO (@carollaparmejanoofficial)