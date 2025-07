Ex de piloto do avião de Marília Mendonça rompe o silêncio sobre dinheiro do seguro

Familiares das vítimas que faleceram no mesmo acidente que Marília Mendonça falaram sobre suposto acordo feito com a mãe da cantora

Nos últimos dias, o nome de Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça (1995-2021), ficou novamente entre os assuntos mais comentados da web. Tudo começou após vir à tona a suposta divisão do seguro do acidente de avião no qual vitimou a cantora e outras 4 pessoas.

A jovem Vitória Drumond Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros Júnior, confirmou que a divisão foi feita como dito pelo jornalista Ricardo Feltrin. Agora, outros familiares das vítimas romperam o silêncio e se manifestaram a respeito do assunto.

Em entrevista ao programa 'Domingo Espetacular', da Record TV, Euda Dias, ex-esposa de Medeiros, contou que houve uma pressão para que o acordo em questão fosse aceito. " Eles já vieram com uma história montada, pronta, para tentar convencer a gente de que aquilo era o certo ", afirmou ela.

Pai de Henrique Bahia, produtor de Marília Mendonça que faleceu no acidente, também comentou sobre o supsoto acordo sugerido por Dona Ruth. Segundo George Freitas, a mãe da cantora teria reivindicado uma parte maior do valor do seguro.

" Se eu exijo mais para uma parte que para outras em um acidente que ceifou cinco vidas, é que ela deve ter dado mais importância à filha dela ", declarou ele. O seguro do acidente, de mais de US$ 2 milhões, em tese, deveria ter sido dividido igualmente entre os herdeiros das vítimas.

Vale lembrar que a reportagem completa sobre o assunto no 'Domingo Espetacular', comandado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, vai ao ar no próximo domingo, 13, na Record TV.

O depoimento do advogado de Dona Ruth

De acordo com o portal Hugo Gloss, o advogado de Dona Ruth, Robson Cunha, negou os boatos e afirmou que o dinheiro do seguro foi depositado na conta de Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff.

"Essa informação é totalmente inverídica! Dona Ruth não ficou com nenhum centavo, todos os valores recebidos foram na conta do Léo e lá permanecem até hoje. O caso foi tratado em juízo. O acordo foi realizado por todos os herdeiros e todo o valor do seguro, conforme demonstrado, foi depositado na conta bancária do Léo, herdeiro da Marília e lá permanece até hoje. O que ocorre é uma campanha para difamar a Dona Ruth com mentiras, onde o único objetivo, já sabemos, é tentar criar uma opinião pública desfavorável a ela que a prejudique no processo de guarda. Isso, além de desprezível e desrespeitoso, diz muito sobre quem cria essas inverdades", afirmou.

