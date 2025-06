Ex-BBB Alane Dias abre o jogo sobre futuro de carreira como atriz: 'Especial'

Atriz por formação, a ex-BBB Alane Dias comentou sobre o sonho atuar em novelas e destacou que aguarda 'a hora certa' de acontecer

Ex-participante do BBB 24, Alane Dias tem se empenhado cada dia mais em sua carreira profissional. Atriz por formação, a paraense está finalizando um curso de artes cênicas na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), renomada escola artística do Rio de Janeiro.

Em entrevista ao portal LeoDias, Alane abriu o jogo ao falar sobre o futuro de sua carreira nas telinhas. Desde sua participação no reality show da TV Globo, a famosa sempre transpareceu o grande desejo de atuar em novelas — e o sonho segue ativo.

Alane Dias, porém, fez suspense a respeito de seus projetos: " Eu tenho esse sonho na minha carreira e eu não tenho pressa para realizar de qualquer jeito, então acho que as coisas vão acontecer na hora certa e vai ser muito importante e muito especial ", declarou a nora de Preta Gil.

Por fim, a ex-BBB revelou que gostaria de interpretar a personagem Ritinha, vivida por Isis Valverde em 'A Força do Querer' (2017), caso existisse um remake da novela " Muita gente fala, eu adoro porque tem tudo a ver comigo a Ritinha, que é uma personagem paraense. Eu ia amar fazer ", disse Alane.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alane Dias (@alane)

Como Alane conheceu o filho de Preta Gil?

O romance entre Alane Dias e Francisco Gil vai muito bem! Apesar de terem assumido oficialmente o namoro há pouco mais de um mês, rumores de que os dois estariam vivendo um affair começaram a circular nas redes sociais ainda em março, durante o Carnaval.

Em entrevista ao 'Gshow', a ex-participante do BBB 24, da TV Globo, abriu o coração e falou um pouco sobre o amado. Alane e Francisco se conheceram no Rio de Janeiro logo após a bailarina, nascida em Belém, no Pará, se mudar para o local. "Ele é maravilhoso", declarou a famosa.

Leia também: Ex-BBB Alane comenta ida do namorado aos EUA para ficar com a mãe, Preta Gil