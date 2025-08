Ex-apresentador da Record, Bob Floriano morre aos 64 anos

Morte de Bob Floriano, ex-apresentador da Record, foi confirmada por familiares do comunicador; ele lutava contra uma leucemia

Ex-apresentador da Record TV e locutor publicitário, Bob Floriano faleceu aos 64 anos na madrugada de segunda-feira, 4, após lutar contra leucemia. A morte do comunicador, que estava afastado devido ao tratamento, foi confirmada em seu perfil oficial através de familiares.

"Hoje nos despedimos com o coração cheio de saudades de Bob Floriano (27/11/1960 – 04/08/2025), a voz que emocionou o Brasil por mais de quatro décadas. Sua trajetória começou na Rádio Cidade FM (SP), em 1980, onde deu seus primeiros passos como locutor", diz o comunicado publicado nas redes sociais do locutor.

"Obrigado, Bob Floriano. Seu legado sonoro e de vida virou trilha afetiva na memória do público e dos profissionais que tiveram a honra de conviver com você. Que sua essência ecoe como inspiração para quem acredita na força da comunicação com coração, e que seu legado possa inspirar as futuras gerações. Descanse em paz, grande mestre da comunicação", completou a família.

Bob Floriano, locutor, publicitário e ex-apresentador do #FalaBrasil, faleceu aos 64 anos na madrugada desta segunda-feira (4). Bob, um dos principais apresentadores da década 1990, lutava contra uma leucemia e acabou não resistindo. O sepultamento será no cemitério do Araçá, em… pic.twitter.com/7Yaj5SQOqI — Fala Brasil (@falabrasil) August 5, 2025

A carreira de Bob Floriano

Bob Floriano apresentou o 'Fala Brasil', programa jornalístico da Record TV, entre 1998 e 2000. O comunicador também deu voz a milhares de comerciais e chegou a ser entrevistado em 2015 no extinto 'Programa do Jô', comandado por Jô Soares (1938-2022) na Globo.

Como locutor, Floriano trabalhou em rádios e canais como Eurochannel, Discovery e E! Entertainment. Nos últimos anos, ele atuou como mentor de comunicação e mestre de cerimônias em eventos corporativos. O locutor também escreveu o livro 'Quem Fala Bem, Vende Mais', voltado a profissionais de vendas.

Fora das telinhas, Bob Floriano levava uma vida discreta e reservada. O comunicador deixa a esposa, a consultora Viviane Faustini, e duas filhas.

