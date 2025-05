Estrelas de série internacional revelam ter sofrido preconceito dos Mórmons: 'Muito ódio'

Em entrevista à CARAS, estrelas de A Vida Secreta Das Esposas Mórmons revelaram sofrer com a comunidade e revelam bomba da nova temporada

A nova temporada de A Vida Secreta Das Esposas Mórmons estreou no Disney+ e a CARAS entrevistou Whitney Leavitt e Miranda McWhorter, duas das estrelas principais da série. As duas contaram que a comunidade do grupo religioso não gostou da exposição do grupo de esposas e dos hábitos nada alinhados às tradições que elas mantém.

Whitney, que tem um que já morou em São Paulo, contou que sentiu comentários de ódio vindos mais das redes sociais, como o TikTok, onde elas são mais presentes: "Tem muito mais ódio online do que pessoalmente, especialmente da comunidade Mórmon". Miranda completou e pontuou: "As pessoas criam essa imagem por conta da série. Eu acredito que as pessoas assistem e elas pensam que sabem de tudo".

Os fãs precisam de limites?

Quanto ao assédio dos fãs, Miranda conta que é grata por cada um, porém ela também se reserva a uma vida privada em alguns momentos e gostaria que isso fosse respeitado: "Às vezes nos enxergam como mães. Temos um nível de gratidão pelos fãs, queremos servir entretenimento, criar esta conexão, mas somos pessoas normais, temos direito de ter uma vida privada fora das câmeras."

Quanto ao MomTok, a comunidade do TikTok com as mães, elas garantem que "querem trazer todas ao Brasil". O tópico ficou famoso quando a aparente vida perfeita de algumas se mostrou um caso, principalmente após as esposas mórmons serem esposas por fazerem troca de casal, algo fora dos dogmas da religião.

Por fim, elas revelam que o final da temporada apresenta um gancho para uma futura terceira produção e que o foco desta é, justamente, em mostras as personalidades e emoção, como o parto que Whitney realizou: "Tem um gancho no final da temporada que deixará as pessoas querendo mais. Vocês verão mais dinâmicas no grupo, nós estamos mais comunicativas. Exploramos também os lados de todas."

Sobre o que é a série A Vida Secreta das Esposas Mórmons?

“A Vida Secreta das Esposas Mórmons” acompanha a vida de três mulheres envolvidas em relacionamentos polígamos numa comunidade fundamentalista mórmon. Ao mesmo tempo em que enfrentam os desafios do casamento plural, elas lidam com conflitos de fé, ciúmes, pressões sociais e o desejo de liberdade. A série documental expõe os bastidores dessa realidade fechada, revelando segredos, abusos e coragens silenciosas. Entre tradição e autonomia, essas mulheres mostram a complexidade de viver em um sistema que tenta controlar todos os aspectos de suas vidas.